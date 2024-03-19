 

Иосиф Пригожин предложил включить песни SHAMAN и Игоря Николаева в школьную программу

19.03.2024, 18:05, Новости дня
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Иосиф Пригожин счел необходимым, как он выразился, пересмотреть всю музыкальную палитру для ее будущего изучения в учебных учреждениях школьниками. В беседе с радиостанцией “Говорит Москва” продюсер заявил, что вопрос заключается в том, что есть разные произведения, которых нет в перечне тех материалов, которые предоставляются учителям и детям.

Пригожин привел в пример Олега Газманова, певца Shaman и Игоря Николаева, чьи песни были, есть и будут актуальными, но на официальном уровне не продвигаются в сфере образования. “Я бы вообще пересмотрел всю музыкальную палитру, что могло бы быть, а что — нет”, — цитирует музыкального деятеля издание.

Пригожин подчеркнул, что в России еще со времен образования культуры не так много авторов и исполнителей, которые могли бы войти в школьную программу. Он призвал произвести ревизию работ Александра Николаевна Пахмутова и Игоря Николаева. Супруг певицы Валерии считает, что раз курс на включение в школьную программу уже является общим местом хотя бы на уровне риторики, нужно логически продолжить эту деятельность и понять, какие еще есть авторы, которые могли бы действительно войти в школьную программу.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Дочь Иосифа Пригожина Даная приняла решение пройти абдоминопластику в конце прошлого года. Причиной для пластической операции стали изменения в ее фигуре после беременности и родов. В поисках возвращения к прежней форме, Даная предпринимала усилия по занятиям физическими упражнениями и соблюдению диеты, однако эти меры не привели к желаемому результату.


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