В Пятигорске создают аналог God of War под названием «Инстинкт Бога»

Студенты Пятигорского государственного университета объявили о создании игры под названием “Инстинкт Бога”, которая будет российским ответом на популярную серию God of War. Согласно информации из “Известий”, проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Лидер проекта Тимур Шаймуратов сообщил, что уже имеется прототип с основными игровыми механиками, а полноценный релиз запланирован на следующий год. Сюжет игры обещает погрузить игроков в историю подростка, мстящего за своего наставника и стремящегося обрести древний свиток, обладающий великой силой.

Одной из особенностей “Инстинкта Бога” будет система выбора характера главного героя и его дальнейшее развитие в зависимости от принятых решений. Шаймуратов подчеркнул, что, несмотря на внешнее сходство с God of War, проект вдохновлен такими играми, как “Ведьмак 3: Дикая Охота” и “TES V: Skyrim”, где каждое действие игрока влияет на судьбу персонажа.

Игра будет доступна по платной модели, также планируется выпуск двух сюжетных дополнений. Изначально релиз запланирован для облачного сервиса SberPlay, что позволит игрокам без мощных ПК насладиться игрой, а затем будет доступен и на платформах VK Play, Steam, Epic Games, а также на устройствах с операционными системами Android и iOS.