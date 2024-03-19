 

Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб

19.03.2024, 16:05, Новости дня
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Анастасия Волочкова компенсировала ущерб, нанесенный театру Надежды Кадышевой. В марте в театре “Золотое кольцо” состоялся концерт балерины, где она представила программу под названием “Одержимость” и пригласила зрителей на мероприятие бесплатно.

Однако количество желающих превзошло все ожидания. В результате этого в театре возникла давка, в ходе которой поклонники балерины повредили дверь.

После происшествия Анастасия Волочкова приняла решение возместить ущерб и исправить поломку, вызванную случившимся. Благодаря ее вниманию к проблеме ситуация была решена в позитивном ключе, и театр смог продолжить свою деятельность без препятствий. Анастасия выразила благодарность команде, которая провела реконструкцию и восстановление после произошедшего инцидента.

Напомним, что выступление Волочковой состоялось 15 марта и было представлено самой балериной, бывшей первой солисткой Большого театра. Несмотря на склонность звезды к попаданию в скандальные ситуации, Кадышева проявила удивительное миролюбие и поддержку. Певица высоко оценила физическую форму и подготовку танцовщицы, отметив, что выдающаяся форма артистки позволяет ей танцевать наравне с легендарными артистами, вроде Майи Плисецкой. Это встреча двух талантливых женщин стала ярким событием и вызвала восторженные отклики в интернете.


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