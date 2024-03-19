 

Мнение: О тяжёлой правде на грани… Против кого на самом деле воюет Украина?

19.03.2024, 15:55, Разное
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Вчера ВСУ в очередной раз обстреливали Белгородчину. Так, как они это уже давно натренировались делать с Донецком. Быстро отстреляли пакет снарядов «куда-нибудь по москалям», и моментально сбежали. К сожалению, «удача» была в этот раз на их стороне. Один из снарядов угодил точно в цель. В дом в Никольском.

Погибла сразу целая семья. Бабушка, мама, её гражданский супруг и сын 17 лет. Только малолетнюю девчонку спасатели смогли достать из-под завалов живой. Но ей ещё предстоит хирургическая операция.

Конечно, украинская пропаганда будет говорить, что это — «законная военная цель». Оказывается…

«Бабушка девочки была волонтёром при местной администрации в организации «Сети добра», плела масксети для бойцов в зоне СВО, — рассказывает военкор Семён WarGonzo Пегов. — Ежедневно трудилась, чтобы помочь бойцам на фронте. В селе все хорошо знали и уважали эту отзывчивую женщину. Сейчас односельчане оказывают помощь и поддержку её овдовевшему супругу».

Плела маскировочные сети. Безвозмездно как волонтёр. «Ужасное» преступление перед Украиной, ага. И, типа, накрыло «справедливое» возмездие. Так лжёт, по своему обыкновению, украинская пропаганда. А правда в том, что лишь за последнюю неделю только от украинских обстрелов только в Белгородской области пострадали 98 мирных жителей, 16 погибли. И ни одного российского военнослужащего.

Или, скажем, украинский «предновогодний» удар в середине по центру Белгорода: 25 погибших мирных жителей, 0 военных. Даже случайно ни один военнослужащий не пострадал. Всего же за время обстрелов Белгородчины — около 200 убитых гражданских и только трое или четверо военных, погибших при отражении прошлогоднего налёта террористов из ГУР МОУ, действовавших под чужим флагом.

Пропорции понятны и наглядны. Сравнить их можно разве что с практикой украинских «учителей»: в Ираке в ходе операции по свержению Саддама Хусейна «освободители» убили более 100 тыс. гражданских (есть оценки в 600 тыс.) и только 9,5 тыс. военнослужащих иракской армии.

Так что правда заключается в том, что #Украина воюет именно с русскими. Со всеми, включая удмуртов, якутов, чеченцев и т.д. Ну и с белгородскими пенсионерами в том числе. Да она этого и не скрывает собственно. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что война придёт в каждый российский дом. В отличие от многих других обещаний — например, в рамках Минского процесса — это «слово пацана» он старается держать.

Понятно теперь, почему даже «мирный» Владислав Даванков, экс-кандидат в президенты РФ, поездив по российским регионам, всё понял и публично заявил о поддержке СВО?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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