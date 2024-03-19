Главреда iXBT.games Виталия Казунова арестовали в Белоруссии на 10 суток

Главный редактор портала iXBT.games и ведущий YouTube-канала с тем же названием Виталий Казунов был арестован в Белоруссии на 10 суток. Данная информация поступила от источника, близкого к правоохранительным органам.

Виталий Казунов был задержан 18 марта в Белоруссии, на него составлены протоколы за публикацию бело-красно-белого флага в социальных сетях, который в Республике Беларусь считается экстремистским, а также за использование нацистской символики. Канал «Книга ГУ «База» опубликовал видеоролик с раскаянием журналиста.

Согласно последнему сообщению канала «Книга ГУ «База», Казунов признал свои ошибки и больше не будет провоцировать подобные ситуации. Он принимает свое наказание в виде 10-дневного ареста, подчеркивая, что любое раскаяние должно сопровождаться наказанием.

Виталий Казунов, как главный редактор iXBT.games, известен своими видеороликами и стримами на одноименном YouTube-канале, который он ведет совместно с Михаилом Шкредовым. Несмотря на их гражданство Белоруссии, они активно поддерживают российских разработчиков и игровую индустрию, давая интервью и рассказывая об отечественных проектах.

Прошлогодний спецвыпуск iXBT.games под названием «Наши игры 2023: Первое в мире шоу русских игр» познакомил аудиторию с десятком готовящихся к выходу проектов.