Мнение: Регионы с низкой безработицей, профессиональные стояльщики в очередях и кто берёт микрозаймы

1. Найти работу в современной России просто. В целом по стране безработица составляет всего лишь 3%, при этом советский институт прописки отменён, так что даже у жителей депрессивных регионов есть возможность переехать туда, где работы завались – см. топ регионов, где и так почти не было безработных, а за последний год их количество ещё даже и снизилось (ссылка).



В десятку входят столицы, Москва и Санкт-Петербург. Также в топе традиционно наши главные нефте- и газодобытчики – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа, сравнительно высокооплачиваемая работа в нефтегазовой сфере там всегда есть.

В нынешних условиях также стоит присмотреться к регионам, которые важны с логистической точки зрения: например, Оренбуржье, через которое идёт торговля с Казахстаном, или Чукотка, являющаяся важнейшим поворотным пунктом на востоке Севморпути. Много работы в Сибири на Транссибе и БАМе, в регионах, которые расположены вдоль этих магистралей. Внешняя, да и внутренняя торговля России сейчас разворачивается на Восток, именно в этом направлении стоит искать рабочие места и высокие заработки.

Наконец, на подъёме сейчас регионы, которые получают много оборонных заказов, например Нижегородская или Тульская области.

2. В Школе Капитализма я рассказываю, что любая работа или бизнес — это, по сути, стояние в очереди за деньгами. Цитирую из поста (ссылка):



Жизнь при капитализме похожа на работу трамитадора — профессионального обитателя очередей. Если вам надо на приём в какое-нибудь бестолковое место, и вы не хотите листать мемы на протяжении нескольких часов, вы можете нанять трамитадора, чтобы тот отстоял очередь за вас. Я бы написал «отсидел очередь», но в цивилизованных приёмных, где посетителям предлагают стулья, долгих очередей в наше время обычно уже нет.



Народ трамитадоров не любит: другие обитатели очереди, которые выстаивают лично, могут даже проявить к профессионалам физическую агрессию. Логика такая: «мы тут на морозе 3 часа коченеем, а эта сволочь наняла гастарбайтера и сидит дома перед телевизором, чаёк пьёт».



Лично я не готов занять ничью сторону. С одной стороны, мы живём в свободной стране, и если гражданин А готов обменять усталость в ногах на 2000 рублей, а гражданин Б готов обменять 2000 рублей на толику свободного времени, было бы неправильно им это запрещать. Опять-таки, создаются рабочие места, увеличивается ВВП. Ну, серьёзно: программисту правильнее кодить за 3000 рублей в час, чем стоять в очереди за меньшие деньги.



С другой стороны, я понимаю тех, кто считает институт трамитадоров несправедливым. Очередь придумана, чтобы равномерно распределять ограниченный набор благ, а тут получается, что кто-то черпает «вне очереди» — вот как будто с чёрного хода у советской продавщицы берёт…

3. Программисты и финансисты тоже берут микрозаймы. Как я много раз говорил, кредиты — это не следствие бедности и нужды. Кредиты — это состояние души (ссылка):



Доля работников IT-компаний среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) за последний год выросла почти в два раза — с 2,5 процента до 4,4 процента. Об этом со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщает ТАСС.



Отмечается, что значительнее всего выросла доля работников добывающей промышленности — с 5,5 процента до 7,8 процента, а также сотрудников из сферы машиностроения и металлообработки — с 4,6 процента до 6,2 процента.



Меньше интересоваться микрозаймами стали работники торговли, хотя их все равно больше, чем остальных категорий заемщиков. За год доля упала с 18,3 процента до 16,2 процента. Также сократилась доля тех, кто занят в здравоохранении, легкой и пищевой промышленности, образовании, охране и силовых структурах, юридических и нотариальных услугах.



Самый большой средний размер микрозайма у сотрудников финансовой отрасли — 8,6 тысячи рублей, далее идут айтишники (7,6 тысячи) и работники сфер здравоохранения и силовых структур (7,5 тысячи). Меньше всего денег надо работникам общепита (5,6 тысячи рублей) и сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности (5,9 тысячи).



Как отмечают авторы исследования, на результат повлияло ужесточение ограничений Центробанка, поэтому МФО нацеливаются на более платежеспособную аудиторию. В 2024 году средний доход клиента организаций достиг 52 тысяч рублей в месяц.