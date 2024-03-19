Скандалы: Раздвигая границы

Рост состояния Сергея Шишкарёва в переломные моменты для страны

Один из кандидатов на стремительный взлёт благосостояния – совладелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв. В 1990-е он засветился в сотрудничестве со скандально известным Марком Ричем и в приватизации порта Новороссийска, в 2010-е о нём вспоминали в рамках странной сделки с офшорами племянника и приватизации контрольного пакета «Трансконтейнера». Ничто из этого не мешает ему претендовать на участие в стратегических государственных проектах.

Уход из России иностранных игроков создал новые возможности для российских бизнесменов. На сайте нашего издания 11 марта вышел материал «Ярмарка желаний для олигарха». В расширенном варианте мы публикуем его в печати.

В начале февраля ГК «Дело» стала единоличным владельцем АО «Зерновой терминал КСК», выкупив 25% плюс одна акция у своего бывшего партнёра – американского трейдера Cargill, работавшего в нашей стране с 1991 года. Для понимания значимости события: терминал в Новороссийске является лидером по объёмам перевалки зерна на экспорт. В ближайшие годы холдинг Сергея Шишкарёва планирует увеличить его мощность с 8,5 млн до 10 млн тонн.

Впрочем, у бывшего депутата Госдумы есть и более масштабные планы, схемы реализации которых могут вызывать вопросы на фоне его неординарной биографии. Взять хотя бы идею господина Шишкарёва о прокладке второй «торговой артерии» Восточного полушария, которая могла бы пройти «из Юго-Восточной Азии через порты Индии и Ирана и далее по железной дороге, через Каспийское море в Россию, Центральную Азию, через Чёрное море из Турции в Россию и Европу». По замыслу основателя ГК «Дело» новый торговый коридор может составить реальную конкуренцию маршруту через Суэцкий канал!

Другой альтернативный маршрут, Северный морской путь, также находится в его поле зрения. Миллиардер явно мечтает создать нечто вроде датской Maersk – мирового лидера в сфере контейнерных перевозок. Весной 2022 года под давлением западных санкций датчане решили прекратить работу в России, открыв грандиозные возможности для отечественных игроков. Вопрос лишь в том, кто и как воспользуется этими возможностями, и не придётся ли спасать заигравшегося гиганта за счёт денег налогоплательщиков.

Неожиданность в долг

По большому счёту государству уже доводилось подставлять плечо господину Шишкарёву. Осенью 2019 года название его группы компаний прогремело в связи с приватизацией крупнейшего в стране контейнерного оператора. На рынке мало кто сомневался, что контрольный пакет «Трансконтейнера» достанется «Енисей Капиталу» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, но торги выиграла группа «Дело», предложив 60,3 млрд рублей – в 1,5 раза больше стартовой цены. В значительной степени сделка была профинансирована за счёт кредита Сбербанка. Сергей Шишкарёв тогда признал, что в результате этого долговая нагрузка группы «будет очень напряжённой».

Напряжение, по всей видимости, было настолько серьёзным, что в августе 2022 года «Росатом» (через дочерний «Атомэнергопром») досрочно реализовал опцион на приобретение 19% ГК «Дело», полученный после приватизации «Трансконтейнера». Сегодня госкорпорации принадлежит 49% группы, Шишкарёву – 51%. Сумма сделки по опциону не раскрывалась, но сообщалось, что полученные средства компания потратит в том числе на расчёты с кредиторами.

Обратим внимание, что после этой сделки группа «Дело» стала почти наполовину государственной, однако Сергей Шишкарёв сохранил в ней контрольный пакет и кресло председателя совета директоров. Кажется, не вполне равноправное партнёрство получается: с одной стороны – атомный гигант, с другой – бизнесмен с огромными разнонаправленными амбициями. Создав свой капитал в сфере грузоперевозок, он активно инвестирует в спорт, развивая Федерацию гандбола России, и снимает кино – для этого пару лет назад Шишкарёвым был создан продюсерский центр.

Не каждый сможет контролировать такой широкий спектр интересов, особенно если некоторые из них связаны с «напряжённой долговой нагрузкой». Мы можем предположить, что по аналогичной причине структуры Сергея Шишкарёва приняли решение закрыть компанию «Винодел», просуществовавшую в Новороссийске всего около года. В марте 2023-го компания подала заявку на регистрацию торгового знака «Черноморское», а в октябре – заявление о собственной ликвидации. По словам бизнесмена, винодельческий проект заморожен, хотя «ни инвестиции, ни земля не потеряны». Свою финансовую отчётность компания «Винодел» в открытых источниках ни разу не публиковала.

Между тем в декабре прошлого года Сергей Шишкарёв выступил учредителем нового юрлица – ООО «Логин Дело». Уставный капитал – 200 млн рублей, единственный вид деятельности, согласно ЕГРЮЛ, «деятельность холдинговых компаний». Какими активами может управлять новая фирма, пока неясно, но уместно предположить, что речь идёт о некоей реструктуризации внутри самой ГК «Дело».

Кипрский подарок за 50 млн долларов

Предыдущие заметные изменения в структуре группы «Дело» произошли в 2015 году, вскоре после того, как у российских компаний начались проблемы в иностранных юрисдикциях. Сергей Шишкарёв стал единоличным владельцем ключевого актива группы на тот момент – кипрской компании DeloPorts (второй по величине стивидор в порту Новороссийска). До этого 10% DeloPorts принадлежало офшору Lanuria Ltd, подконтрольного родственнику Шишкарёва Тимофею Телятнику. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить около 50 млн долларов.

Источник «Коммерсанта» объяснил эту сделку желанием Сергея Шишкарёва перевести свой бизнес в российскую юрисдикцию. Действительно, время серой перевалки грузов с проводкой денег через кипрские офшоры давно закончилось. Поэтому, видимо, между миллиардером и его племянником могли возникать разногласия. По данным газеты, в своё время Шишкарёв подарил Телятнику акции DeloPorts, но в итоге «не захотел нести рисков, связанных с авантюрным подходом партнёра к решению задач». Однако эти объяснения не делают выкуп собственного подарка за 50 млн долларов менее странным. Каков результат сделки?

50 млн долларов выведены в западные банки, и вряд ли эти деньги были проиграны Тимофеем Телятником в казино в Монако. Родственники явно получили возможность разделить бизнес на «здесь» и «там». Один припарковал активы за границей, находится там же и, кажется, не боится открыто заявлять о поддержке украинских фондов. Другой участвует в реализации стратегических целей России в плане развития логистики с крупнейшими госкорпорациями. Беспроигрышная комбинация, получается?

Были в бизнесе Сергея Шишкарёва и другие, куда более закрученные сюжеты. Как уже рассказывала «Наша Версия», своими успехами на международном рынке группа «Дело» во многом обязана поддержке американского миллиардера Марка Рича – основателя знаменитой трейдинговой компании Marc Rich & Co, которая теперь носит название Glencore. В 1993 году, примерно в то же время, когда в Новороссийске была создана группа компаний «Дело», Марк Рич был вынужден отойти от управления своей фирмой и перебраться в Швейцарию. Причина – подозрение в сокрытии налогов на сумму более 48 млн долларов. В 2001 году он был помилован покидавшим президентский пост Биллом Клинтоном, что породило очередные подозрения в коррупции в отношении последнего.

Здесь мы не можем не упомянуть, что по базовому образованию Сергей Шишкарёв – военный переводчик. В 1992 году он окончил Военный Краснознамённый институт Министерства обороны, тут же уволился с военной службы, а уже через год зарабатывал валюту на перевалке грузов для иностранцев. По этой причине можно услышать мнение, что в те годы молодой бизнесмен мог расплачиваться со своим американским партнёром за счёт неких «консультаций», о характере которых можно только догадываться. Одновременно стоит признать, что едва ли не более интересной фигурой для иностранцев был отец нынешнего миллиардера Николай Шишкарёв.

Наследник «красного директора»

На момент распада СССР Николай Шишкарёв занимал должность главного диспетчера порта Новороссийска и, по словам сына, «был абсолютно далёк от коммерции». Однако группа компаний «Дело», а также офшор Seetrass, через который могли осуществляться серые схемы перевалки грузов, появились на свет явно не вне поля зрения Шишкарёва-старшего, обладавшего большим влиянием в порту. Вряд ли остался в стороне от создания нового бизнеса и тогдашний гендиректор порта Валерий Быков.

В 1992 году порт Новороссийска был акционирован, превратившись в ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), акции достались трудовому коллективу. Одновременно с этим форму частных компаний приобрели объединения «Инфлот» и «Союзмежтранс», которые в прежние времена имели монополию на агентирование судов. Конкурентом этих предприятий и стала фирма «Дело» 25-летнего Сергея Шишкарёва. По некоторым оценкам, к 1998 году она была главным транспортным агентом НМТП, получив право осуществлять более половины всех агентских, посреднических и экспедиторских услуг.

Компания сына главного диспетчера НМТП получила доступ к огромным денежным потокам, при этом самому порту досталась лишь 15-процентная доля в её капитале. Схема не уникальная, многие крупные предприятия в те времена создавали такие как бы «дочерние» структуры на паях с дружественными предпринимателями. Прибыль в подобных компаниях могла собираться на счетах для последующего выкупа акций у работников, которым для большей сговорчивости могли месяцами не платить зарплату. И здесь мы не можем не вернуться к фигуре Марка Рича.

В 1994 году Сергей Шишкарёв запустил в НМТП перевалку стали с Новолипецкого, Магнитогорского и Карагандинского металлургических комбинатов, далее последовал алюминий и другие виды сырья. Счёт поставкам шёл на миллионы тонн и, по признанию самого Шишкарёва, компания «Дело» получала по 2–3 доллара с каждой тонны. Заработанные таким образом средства тратились на скупку акций у работников НМТП. Через 10 лет в порту разразится корпоративный конфликт, в результате которого Шишкарёву-младшему придётся уступить свою долю примерно за 100 млн долларов, но это отдельная история. В 1990-е его можно было считать полновластным хозяином морской гавани в Новороссийске. Тогда как Glencore был лидером по вывозу из России металлов.

Если верить публикациям в открытых источниках, с подачи руководителей порта будто бы были утверждены в должности начальник Новороссийского линейного отделения МВД России Александр Манякин и начальник местной таможни Виктор Сырма. Последний, насколько можно судить, после увольнения с госслужбы перешёл на работу в структуры ГК «Дело», как и бывший силовик Новороссийска Задимидченко. В то же время, как говорят, несговорчивого полковника милиции Евгения Федорякина нашли убитым в его собственной машине…

Все эти события могли бы укладываться в рамки «нормальности» того времени. Но как относиться к ним сейчас, принимая во внимание международный масштаб бизнеса, стратегическое значение порта и карьерные интересы прежних участников процессов? После покупки «Трансконтейнера» в 2019 году журналисты назвали господина Шишкарёва «тёмной лошадкой, которая вышла в высшую лигу российского бизнеса». В 2021 году он занял 152-е место в рейтинге богатейших отечественных предпринимателей, по версии Forbes. Теперь он явно собирается подняться в этом списке при помощи новых приобретений. Подтверждением тому – выкупленный недавно у американцев «Зерновой терминал КСК». Вот только за чей счёт в конечном итоге будут проведены эти сделки? Мечта создать российского конкурента Maersk выглядит красиво. Осуществима ли она для героя закрученных историй перевалки грузов в порту Новороссийска на заре становления рыночной экономики?

Смена партий и конфликт интересов

В конце 1990-х Сергей Шишкарёв числился советником министра путей сообщения РФ Николая Аксёненко. Есть мнение, что не последнюю роль в этом сыграл его тесть Александр Шатов, который в своё время работал в административно-хозяйственном управлении Министерства путей сообщения СССР. По всей видимости, пост советника министра стал для молодого бизнесмена первым шагом во власть – не в исполнительную, а в законодательную.

В 1999 году Сергей Шишкарёв был избран депутатом Госдумы от партии «Родина», создавать которую он помогал Дмитрию Рогозину. Правда, уже в 2006 году вместе с рядом других соратников он перешёл в «Единую Россию», объяснив своё решение «неприятием огульной критики власти». В следующем году он переизбрался в Думу, где возглавил только что созданный комитет по транспорту. Далее владелец одного из крупнейших транспортных холдингов страны выступил соавтором закона «О морских портах», который в числе прочего позволил операторам портовых терминалов брать причалы в аренду у государства на 49 лет вместо одного года. Трудно не воспринимать это как прямое продвижение интересов собственного бизнеса, но тогда дело обошлось без большой шумихи.

Скандал вокруг деятельности в Госдуме Сергея Шишкарёва разгорелся перед очередными выборами в 2011 году. Владимир Жириновский публично обвинил его в бездействии. «Я требую немедленно освободить Шишкарёва от должности председателя комитета по транспорту. Немедленно. Этот человек должен отвечать. Весь год падают самолёты, и комитет в лице Шишкарёва ни на что не реагирует», – заявил тогдашний лидер ЛДПР. Основатель группы «Дело» грозился подать против Жириновского иск о клевете, но до разбирательства дело, по всей видимости, не дошло – нам не удалось найти упоминаний о нём в судебных картотеках.

Тогда же, в 2011 году, ходили слухи, что Сергей Шишкарёв может в очередной раз сменить партию. На следующие выборы он якобы собирался идти по списку КПРФ, поскольку в ходе совместных праймериз «Единой России» и Народного фронта в Краснодарском крае – депутат представлял регион в Думе в течение трёх созывов – он занял лишь 30-е, непроходное, место. Однако похоже, что скандал с Жириновским явно отбил у Шишкарёва аппетит к публичной политике, пятый созыв Думы стал для него последним.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Версия”