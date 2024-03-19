Мнение: О буйстве Медведева… На кого же он покусился?

Как это часто бывает в последнее время, поутру зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опять пришёл в кондицию «не могу молчать» и разразился новым гневным опусом. «Лягушатники! Колбасники! Макаронники! Пигмеи Пиндостана!», — неслось в прямой эфир. Ничего нового, в общем. Кроме того, что итальянцам в этот раз, кажется, не досталось.

Ах, нет, глубокая научная новизна всё же проявилась.

«Официальные лица Пиндостана открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. Используют в ней всё: и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — цитата.

Но кого же он «Гитлером» осмелился назвать?

Или, как в старом анекдоте времён Великой Отечественной…

«Выходит однажды Жуков из кабинета Сталина и в сердцах бросает вполголоса «Вот, чёрт усатый!». Это услышал Берия и стуканул вождю. Сталин снова вызывает к себе Жукова и спрашивает: «Кого ви имели в виду, товарищ Жюков, говоря “чёрт усатый”?». Маршал, не моргнув глазом, отвечает: «Конечно Гитлера, товарищ Сталин». Тот поворачивается к Берии: «А ви, товарищ Берия, кого имели в виду?»…».

Так кого же имел в виду товарищ Медведев?

Какие у кого варианты?

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