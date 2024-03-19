Скандалы: Шах и мат

Как в разгар СВО Гарри Каспаров* зарабатывает миллионы долларов на доверчивых американцах

В марте Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов российского оппозиционера Гарри Каспарова*. Как он помогает Украине, кто его партнёры за границей и на что он живёт?

Бывший шахматист собрал полный набор звания «враг народа»: в мае 2022 года Минюст признал его иноагентом, в 2023-м Генпрокуратура признала нежелательными в России основанные при его участии литовский «Форум свободной России»** и «Российский комитет действия»**, а в феврале этого года перечень «нежелательных организаций» пополнился и «Антивоенным комитетом России»**.

Решение Росфинмониторинга окончательно закрепляет данность: всю свою постсоветскую карьеру Каспаров*, по сути, живёт на иностранные деньги, которые отрабатывает русофобией. С 2013 года, с тех пор как гроссмейстер сбежал из страны, он окончательно отказался от Родины — даже его ресурсы в Интернете больше не ведутся на русском языке.

Повестка, с которой работает шахматист, с тех пор тоже расширилась: борьба с Россией теперь в ней занимает не единственное, хотя по-прежнему главное место — несколько лет назад Каспаров* неожиданно начал бороться за демократию уже во всём мире.

Как Каспаров* получает пожертвования на борьбу с Россией

Тогда шахматист стал председателем американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Inc. (RDI), или по-русски «Инициатива «Обновление демократии». Её профиль деятельности — пропаганда американского образа жизни. «Инициатива» была создана ещё в 2017 году основателем издательского дома Octavian Group Holdings, русофобом Ричардом Гуровцом. В 2022-м от неё отпочковался филиал — и уже в нём, судя по выпискам из реестров юрлиц США, официально появился Гарри Каспаров*.

На этой площадке российский оппозиционер публикует материалы о необходимости уничтожения России в её нынешнем виде и подчинении её остатков евроатлантическим хозяевам.

Недавно телеграм-канал «Жаба и гадюка» нашёл в Сети интересный отчёт RDI. Согласно документу, в 2022 году на деятельность организации было выделено 10,5 млн долларов, или почти один миллиард рублей по текущему курсу. Может показаться, что американский истеблишмент просто засыпает Каспарова* деньгами. При этом работает руководство RDI не напрягаясь: тот же председатель на работу ходит всего один день в неделю, а материалы на сайте конторы обновляются совсем нечасто.

Это не мешает её высокопоставленным сотрудникам осваивать сотни тысяч долларов в год на различные перемещения и представительские расходы, а в разделе «зарплата» указывать нули.

Кого в RDI кормят американские налогоплательщики

В руководстве RDI находятся одиозные американские русофобы — политики и общественные деятели. Причём преимущественно — либо республиканцы, либо работавшие в республиканских администрациях. Среди них, что даже не удивительно, много выходцев из УССР.

Например, заместитель Каспарова* — 76-летняя Линда Чавес — американская писательница, комментатор и ведущая ток-шоу, аналитик телеканала Fox News. Работала в администрациях президентов-республикацев Рональда Рейгана и Джорджа Буша – старшего. Последний её даже назначил министром труда. Интересно, что сама Чавес несколько раз меняла членство в партиях: до 1985 года состояла в Демократической партии, потом в Республиканской партии, а с 2020 года снова вернулась в стан демократов.

В составе правления есть конгрессмен Микки Эдвардс — высокопоставленный член комитетов по ассигнованиям и бюджету, высокопоставленный член подкомитета палаты представителей по иностранным операциям и советник Государственного департамента.

Ещё один яркий топ-менеджер RDI — Майкл Стил. Бывший вице-губернатор штата Мэриленд, в 2009 году стал первым афроамериканцем, возглавившим Республиканскую партию США.

Выходцы из СССР в правлении RDI

Отдельно стоит упомянуть члена правления Александра Виндмана. 48-летний офицер армии США родился в Киеве и переехал в Штаты вместе с семьёй в 1979 году. Служил в Корее, Германии и Ираке. После демобилизации работал в военных атташатах посольств США в Киеве и в Москве, а затем занимал должность советника по России главы Объединённого комитета начальников штабов.

Виндман отвечал, в частности, за формирование политики в отношении Украины. При президенте Дональде Трампе считался главным специалистом администрации по Украине. В мае 2019 года входил в американскую официальную делегацию на инаугурации президента Владимира Зеленского, а октябре того же года Виндман дал показания на Трампа в рамках расследования, предваряющего объявление импичмента.

Сейчас он является докторантом Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса, где читает лекции о «российско-украинской войне», поддерживает Украину, помогая украинским студентам, желающим получить степень бакалавра в США.

Кроме него в команде Каспарова работает 54-летний уроженец Москвы — Макс Бут. Он американский военный историк, консультант при Вооружённых силах США в должности члена консультативной группы Объединённого комитета начальников штабов ВС США по трансформации. В России Бут также известен работой в качестве советника по внешней политике республиканца, яркого русофоба, а ныне покойного сенатора Джона Маккейна.

Как Каспаров* работал на Запад в 90-х

Начавшаяся в 1985 году горбачёвская перестройка принесла потепление в отношениях с западными странами. Советские знаменитости больше не боялись заводить культурные связи с зарубежными партнёрами, и мировая звезда шахмат — Гарри Каспаров* — тоже не остался в стороне. Регулярные поездки за рубеж на различные спортивные и общественные мероприятия быстро сформировали нужный круг общения.

Его первыми иностранными партнёрами стали подданные Великобритании. В середине 1990-х годов основал и возглавил компанию THE KASPAROV CONSULTANCY LIMITED со штаб-квартирой в Лондоне, консультировавшую западных инвесторов и организовывавшую чартерные грузовые авиаперевозки.

Российский юридический адрес компании находился по месту тогдашней прописки Каспарова* в Москве — в Плотниковом переулке. Кстати, все четыре британских юрлица, в которых в 90-е директорствовал шахматист в России, располагались именно там.

В 1996 году вместе со своим другом, чемпионом мира по быстрым шахматам, гражданином США Максимом Длуги Каспаров* подался в крупный бизнес. В США они учредили инвестиционный фонд Russia Growth Fund (RGF), ставший держателем контрольного пакета Соликамского магниевого завода. Тогда гроссмейстер регулярно заявлял о планах по выводу завода на мировой рынок металлов, но вместо этого возникло уголовное дело в отношении Длуги, которого заподозрили в покушении на хищение девяти миллионов долларов заводских средств. С тех пор завод много раз переходил из рук в руки — и в итоге сейчас принадлежит Росимуществу.

Почему Каспаров* вывел свои капиталы из России

Примерно тогда же экс-чемпион мира по шахматам всё чаще стал публично заявлять, что «не рекомендует» западным бизнесменам инвестировать в Россию, поскольку это опасная затея, и, похоже, стал готовиться к выводу своих капиталов из страны.

Уже в начале нулевых Каспаров* заявил, что свои деньги он вывез за рубеж. Возможно, деньги сначала перетекли на Кипр — там в 1999 году появилась фирма G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED, её генеральным директором стала полная тёзка матери будущего оппозиционера Клара Каспарова. Эта фирма просуществовала вплоть до 2016 года. Закрывал её шахматист лично.

На родине официально оппозиционер не ведёт никакой деятельности уже давно. Последнее юрлицо закрылось летом 2023 года — это была его шахматная академия, работавшая с 1997 года. Остальные же юрлица закрылись значительно раньше. В основном это были различные некоммерческие организации.

* Включён в перечень экстремистов и террористов, а также признан иноагентом

**Минюст внёс в перечень нежелательных организаций

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”