Hi-Tech Mail.ru: 33% россиян готовы отключать технику от розеток ради экономии

Исследование, проведенное Hi-Tech Mail.ru, показало, что значительная часть россиян не придерживается привычки отключать бытовую технику от электросети. Те, кто все же придерживаются этой практики, делают это с целью экономии энергии и предотвращения коротких замыканий.

Из опрошенных 39% вообще не отключают технику от розетки. 37% делают это лишь в случае длительного отсутствия дома. Только 19% регулярно отключают хотя бы одно устройство перед выходом из дома, а всего 5% следуют этой практике перед сном.

Зарядные устройства для смартфонов (19%), ноутбуков (16%), телевизоры (15%), чайники (13%), микроволновые печи (11%), роутеры (9%), тостеры (9%) и холодильники (2%) – вот список устройств, которые чаще всего отключают россияне.

Почти три четверти опрошенных (77%) отключают технику в основном, чтобы избежать коротких замыканий. Экономия электроэнергии мотивирует лишь 12%, в то время как 7% делают это просто по привычке, и лишь 1% беспокоятся о фоновом излучении.

Хотя большинство россиян (67%) не видят смысла в отключении техники для экономии электроэнергии, 21% готовы рассмотреть эту возможность, а 12% уже практикуют отключение устройств с этой целью. Кроме того, половина респондентов выразила желание использовать или уже использует умные розетки для управления электроприборами.