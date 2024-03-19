Microsoft ограничит доступ к облачным сервисам только для российских юрлиц

Согласно информации, которую опубликовало издание RTVI, начиная с 21 марта 2024 года российские компании столкнутся с ограничениями в использовании облачных сервисов Microsoft. Однако это касается только юридических лиц, в то время как физические лица, то есть обычные пользователи, не потеряют доступ к продуктам корпорации.

Пока Microsoft не опубликовала точный список сервисов, которые будут недоступны для российских корпоративных клиентов. Однако возможно, что под ограничения попадут все продукты компании, включая популярные сервисы, такие как Microsoft Teams для видеоконференций, OneDrive для хранения данных в облаке, платформа Azure, Office 365 для офисных задач, SQL Server для управления базами данных и пакет продуктов System Center для управления корпоративной IT-средой.

Также стоит учесть, что бесплатные версии Power BI Pro, Azure Devops и образовательные продукты, а также ключи MS Visio и Office могут быть заблокированы. Под вопросом остается судьба данных, хранящихся в сервисах Microsoft: будут ли они удалены после блокировки, или же пользователям предоставят время для их переноса в другое виртуальное пространство.

Информация о новых ограничениях вызывает вопросы и обсуждения в бизнес-сообществе, поскольку компании вынуждены будут пересматривать свои стратегии использования облачных сервисов.