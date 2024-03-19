 

Мнение: О визите в Киев нового босса… Украинцы, идите и умрите?

19.03.2024, 7:12, Разное
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм запомнился двумя фразами: «Теперь умирают русские» и «#США никогда ещё не тратили #деньги так удачно». Сказаны они были в Киеве примерно год назад. И вызвали бурю.

А теперь Линдси Грэм снова прилетел в украинскую столицу. Но уже в новом качестве. По слухам, если в ноябре на выборах победит экс-президент Дональд #Трамп, сенатор займёт кресло вице-президента. Именно в этом качестве теперешний глава Белого дома Джо #Байден курировал Украину в администрации Барака Обамы. Так что это не простой визит.

И заявления Линдси Грэма теперь тоже не отличаются простотой.

США хотят и дальше помогать Украине, «однако в приоритете внутренние проблемы», заявил сенатор по прибытии в Киев. «У нас проблемы с границей. Можем ли мы решить этот вопрос до выборов? Я сомневаюсь, но мы должны продолжать пробовать. И я надеюсь найти путь вперед в палате из двух вещей — безопасность границы и помощь Украине, Израилю и Тайваню», — отметил он. И при этом несколько раз подчеркнул, что поддерживает предложенную Дональдом Трампом идею о том, чтобы #Украина получала помощь от США в кредит. Она, к слову, многим республиканцам нравится. А учитывая текущую «никакущую» платежеспособность Украины, слова о кредитовании переводятся на русский мемом «денег нет, но вы держитесь».

А для того, чтобы держаться, Украина просто обязана как можно быстрее принять законопроект о мобилизации, несмотря на отсутствие решения Вашингтона о предоставлении помощи. Об этом сообщает The Washington Post. Более того, #мобилизация по Грэму должна быть максимально расширенной. Сенатор, в частности, выразил надежду, что воевать пойдут мужчины даже младше 25 лет. «Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить… не только в 25 или 27 лет», — подчеркнул он. Чем ещё раз напомнил, что это Запад помогает защититься Украине от русских, а не она «защищает» западные страны от «русского вторжения» и поэтому должна с благодарностью отправлять своих граждан в мясорубку.

То есть, украинцы должны мобилизовываться, воевать и умирать, а их дети — платить по американским кредитам, выданным на это дело.

Как вам такая интеграция в «Западный мир», дорогие соседи?

Может, Русский был бы лучше, гуманнее?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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