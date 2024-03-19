39 и 4 кандидата. Сравниваем выборы президентов Украины и России

Кандидаты и туры

Первый тур выборов украинского президента прошёл 31 марта 2019 года. Лидером голосования стал Владимир Зеленский, но, поскольку ему не удалось набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. Действующий президент Петр Порошенко набрал 16%.

Всего центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины, пятеро из них сняли свои кандидатуры. Бюллетень для голосования в день выборов содержал фамилии 39 кандидатов.

По итогам первого тура за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13% избирателей, и она, вероятно, выбывает из президентской гонки. За кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко проголосовали 11,35%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко – 6%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5%, кандидата от партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула поддержали 4% избирателей, кандидата от партии «Свобода» Руслана Кошулинского – 2%.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года. В нём участвовали Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов (73%) набрал Зеленский. После этого Порошенко, который набрал 24%, сразу признал поражение.

В России пятые выборы Владимира Путина традиционно прошли без второго тура.

Участие в них принимали лишь четыре кандидата: второй и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец), а также выдвинутые парламентскими партиями депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Вячеслав Даванков («Новые люди»).

Соперники избирающегося на свой очередной шестилетний срок президента не скрывали, что не собираются составлять ему конкуренцию. Претенденты, занимавшие открытую антивоенную позицию (Екатерина Дунцова и Борис Надеждин) к ним допущены не были.

После обработки почти 100% бюллетеней лидирует Путин с 87%. За ним следует Харитонов, Даванков и Слуцкий.

Реакция сторон

В 2019 году в Кремле заявили, что считают победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине очевидной. На вопрос, стоит ли Зеленскому ожидать поздравлений от Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил.

Впервые избрание Зеленского украинским президентом Путин прокомментировал только 25 апреля того же года, охарактеризовав его победу как «полный провал политики Порошенко».

Реакция Киева на очередную победу Путина была более жесткой.

– Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно, — так прокомментировал Зеленский итоги трехдневного голосования в России.

Наблюдатели

Выборы президента Украины проходили свободно и на конкурентной основе, заявили в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). В ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) отметили высокий уровень организации выборов на Украине и отсутствие каких-либо ограничений.

В России отказались от независимых наблюдателей на избирательных участках, даже соперники Путина. Независимые эксперты заявили, что в стране еще никогда не было избирательной кампании, настолько не соответствовавшей конституционным стандартам. Добавив , что в ходе выборов весь государственный аппарат включился в пропаганду, принуждение и контроль над избирателями, а в стране возникла военная цензура, внедренная с помощью страха и силы.

Что дальше?

Выборы седьмого президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отложены до отмены военного положения в стране, вызванного начавшейся 24 февраля 2022 года «специальной военной операцией».

Следующие выборы президента России должны состоятся в марте 2030 года. После «обнуления» Конституции Путин сможет баллотироваться на пост главы государства в шестой раз (и четвертый подряд).

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