«Эпоха динозавров» наступила после дождя, который шел от 1 до 2 миллионов лет

В Восточных Альпах исследователи обнаружили слой кремнекластических отложений, отложенных в карбонате. В Великобритании геолог Аластер Раффелл изучил аналогичный слой серой породы, найденный в знаменитом красном камне.

Оба открытия указали на одно и то же: около 232 миллионов лет назад на Земле закончился засушливый период, и начались проливные дожди.

Этот влажный период, известный как карнийское плювиальное событие, длился от 1 до 2 миллионов лет. Геологи считают, что он был вызван значительным повышением влажности, возможно, из-за извержения вулкана в Большой магматической провинции Врангелия.

Извержения привели к выбросу огромного количества парниковых газов, что привело к глобальному потеплению. Суперконтинент Пангея в те времена уже была подвержена муссонам. Повышение температуры привело к увеличению влажности над морями, что усилило муссоны и вызвало обильные осадки на суше.

Влажный период не был благоприятным для жизни. Извержения вулканов привели к кислотным дождям и парниковым газам, что привело к вымиранию видов. Однако после окончания этого события появились явные победители.

Динозавры воспользовались возможностью и быстро расширили свое разнообразие и влияние на экосистему. Они быстро распространились из Южной Америки на все континенты.

Карнийское плювиальное событие считается одним из самых важных событий в истории жизни. Оно не только ознаменовало начало «эпохи динозавров», но и привело к появлению большинства ключевых групп современных наземных четвероногих: крокодилов, черепах, ящериц и млекопитающих.