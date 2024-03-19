Мнение: О бывшем «нашем сукином сыне»… Почему Байден теперь против Нетаньяху?

Не забыли ещё это кредо американской внешней политики, приписываемое президенту Франклину Рузвельту — «он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын»? В годы «холодной войны» #США не раз поддерживали самых отъявленных мерзавцев, когда те были против #СССР. Впрочем, и Союз был не лучше.

Времена прошли, но заветы остались. Принцип «нашего сукина сына» продолжает действовать. Но…

Но лишь до тех пор, пока издержки его поддержки не становятся чрезмерными. Это ведь в борьбе с антагонистом, чьи лидеры стучали ботинками по трибунам с криками «Мы вас похороним!», можно было действовать, не стесняясь в средствах. Сейчас мир немного изменился. Правила государственного лицемерия требуют соблюдать политес. Иначе избиратель испытывает дискомфорт.

#США в частном порядке признали, что Израиль регулярно бомбил здания, не имея достоверных данных о том, что они являются военными целями. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники [президента США Джо] Байдена в частном порядке рассказали небольшой группе, собравшейся в Белом доме, то, что они не стали говорить на публике: Израиль регулярно бомбил здания, не имея достоверных данных о том, что они являются законными военными целями», — говорится в публикации издания.

Как отмечают источники газеты, группа состояла из чиновников, связанных с внешней политикой, из администрации Джо Байдена, а также предыдущих американских лидеров. По данным источников, они также обсудили очевидное отсутствие у Израиля плана по разгрому палестинского движения ХАМАС. И, видимо, пришли к выводу, что при таких раскладах ущерб американской репутации обходится дороже, чем поддержка потерявшего берега стратегического ближневосточного союзника.

После чего Белый дом начал посылать в Тель-Авив всё более отчётливые «сигналы». Вплоть до заявлений прямым текстом: нынешний премьер Биньямин Нетаньяху должен уйти.

Так что… Израиль всё же сливают?

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