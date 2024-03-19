Наши люди снова в Голливуде

Рыбинская кинопремьера: «Немая жизнь. История женщины в чёрном».

Как попасть в Голливуд? Братьям Шенк когда-то выпало участвовать в его создании. Спустя столетие пошёл по их стопам молодой москвич… В школе смеялись над его заиканием. А он, заикаясь, отвечал обидчикам: «Я ещё буду знаменитым».

Однажды отец подарил ему коллекцию видеокассет с классическими американскими фильмами периода немого кино. И мальчик увидел, что передавать свои мысли и чувства можно, не произнося ни слова. У него даже появился свой герой, которому хотелось подражать. Этот образ создал в кино кумир всех женщин 20-х годов Рудольфо Валентино. Так вместе с кассетами отец подарил сыну мечту.

За этой мечтой он поехал в Голливуд. Сильное заикание удалось к тому времени побороть с помощью врачей. Но он не знал языка, он был русским и потому никак не мог рассчитывать на главные роли в кино. И всё же… Без связей, без денег и специального образования он снял свой полнометражный фильм в Голливуде, и сыграл в нëм Рудольфо Валентино.

Как произошло это чудо и чего стоили режиссёру 15 лет работы над проектом, вы сможете спросить сами у Владислава Козлова 27-го марта на встрече в Рыбинске.

На кинофестивале «Зеркало» в Иванове Влад Козлов общался со зрителями по видеосвязи. Поговорил с ним и я, представившись гостем из Рыбинска. Влад живо отреагировал на это и сказал, что на экране у него не случайно появляется Джозеф Шенк, что он интересуется судьбой наших братьев-земляков, и что есть у него задумка снять байопик о них… Мы с Дмитрием Шаповаловым выразили надежду, что ему удастся представить свою нынешнюю работу в нашем городе. И вот теперь эта возможность появилась.

Фильм «Немая жизнь» получил награды на кинофестивалях в Хьюстоне, Седоне (штат Аризона) и первый приз на Оскаровском фестивале в Род-Айленде. А исполнительница главной женской роли звезда 1940-50-х Терри Мур, номинированная на «Оскар», награждена на том же фестивале премией за вклад в мировой кинематограф. Теперь она войдёт в книгу рекордов Гиннеса как самая возрастная актриса, сыгравшая главную роль в художественном фильме. Когда она записала свои последние реплики для «Немой жизни», ей было 94 года. Изабелла Росселини сыграла мать Валентино, его «дух» воплотил знаменитый Франко Неро, давно ставший гордостью итальянский кино, наконец, в роли легендарной Аллы Назимовой-Левентон выступила Шерилин Фенн («Твин Пикс», «Дикие сердцем»).

Так что приходите на премьерный показ, проводимый 27 марта в 18-00 киноклубом «Современник» в ОКЦ, и мы вместе погрузимся в атмосферу золотого века Голливуда и – побеседуем с «фабрикой грëз» в лице Влада Козлова.

Иван Спиридонов