 

Мнение: Пора напрячь монголов

18.03.2024, 23:30, Разное
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РФ потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Надо еще не забыть выставить счет Франции за разрушение Смоленска и, само собой, за пожар Москвы. Неплохо бы еще Монголию напрячь – почто они Козельск сожгли?! Козельск наш! У монголов, правда, самих ничего нет. Ну ничего – баранами пусть отдают. Лучше поздно, чем никогда!

А вообще – тут всё то же “восстание против интелей”, то есть по существу – против мозгов. К мозгам у урок и у простого народа общая ненависть – не могут простить, что они утекают и по-английски говорят. И теперь у народа праздник непослушания. Хотя, если б было чем, то подумали бы: а надо ли вообще поднимать тему блокады Ленинграда? Может, ну его к бесу? Может, там такое откроется, что последние волосья на голове дыбом станут, и захочется скорей-скорей закопать всё обратно в три слоя?

Я у Назгула тут давеча прочитал: в Ленинграде, значит, первым делом отключили все домашние телефоны, электричество, воду, отопление в домах, канализацию… и ввели запрет самовольно (!) ставить “буржуйки”. Реально – по домам в самую страшную зиму 1941/42 г. ходили “проверяющие” и, если находили “буржуйку” без разрешения – арест на 5 лет. Не немцы, замечу, ходили.

Единственное, что вообще работало в стылых квартирах, где окна вместо стекол забивали фанерой, то есть царила вечная ночь – радиорепродукторы. “Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!”

Источник: Размышления вольного социолога


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