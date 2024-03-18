Мнение: Пора напрячь монголов

РФ потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Надо еще не забыть выставить счет Франции за разрушение Смоленска и, само собой, за пожар Москвы. Неплохо бы еще Монголию напрячь – почто они Козельск сожгли?! Козельск наш! У монголов, правда, самих ничего нет. Ну ничего – баранами пусть отдают. Лучше поздно, чем никогда!

А вообще – тут всё то же “восстание против интелей”, то есть по существу – против мозгов. К мозгам у урок и у простого народа общая ненависть – не могут простить, что они утекают и по-английски говорят. И теперь у народа праздник непослушания. Хотя, если б было чем, то подумали бы: а надо ли вообще поднимать тему блокады Ленинграда? Может, ну его к бесу? Может, там такое откроется, что последние волосья на голове дыбом станут, и захочется скорей-скорей закопать всё обратно в три слоя?

Я у Назгула тут давеча прочитал: в Ленинграде, значит, первым делом отключили все домашние телефоны, электричество, воду, отопление в домах, канализацию… и ввели запрет самовольно (!) ставить “буржуйки”. Реально – по домам в самую страшную зиму 1941/42 г. ходили “проверяющие” и, если находили “буржуйку” без разрешения – арест на 5 лет. Не немцы, замечу, ходили.

Единственное, что вообще работало в стылых квартирах, где окна вместо стекол забивали фанерой, то есть царила вечная ночь – радиорепродукторы. “Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!”