 

Рупор кремлевской пропаганды: Новая база НАТО в Румынии

18.03.2024, 21:10, Разное
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В Румынии строится крупнейшая база НАТО в Европе.

Объект стоимостью 2,5 миллиарда долларов расположен посреди горного плато и станет центром управления силами НАТО в Юго-Восточной Европе и серьезным плацдармом для альянса в Черноморском регионе.

Новая база почти на 20% больше крупнейшей в Европе авиабазы Рамштайн, расположенной в Германии.

@belarusian_silovik – цинк

Источник: Colonel Cassad


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