Рупор кремлевской пропаганды: Новая база НАТО в Румынии

В Румынии строится крупнейшая база НАТО в Европе.

Объект стоимостью 2,5 миллиарда долларов расположен посреди горного плато и станет центром управления силами НАТО в Юго-Восточной Европе и серьезным плацдармом для альянса в Черноморском регионе.

Новая база почти на 20% больше крупнейшей в Европе авиабазы Рамштайн, расположенной в Германии.

@belarusian_silovik – цинк

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