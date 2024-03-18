Мнение: Бесполезные совещания, повышение производительности труда и проверка будущего работодателя

1. В Школе Капитализма я рассказываю, зачем устраивают бесполезные совещания, и почему коммуникация — это ключ. Цитирую из поста (ссылка):



…В моём изложении Василий выглядит дураком. Ему чётко сказали, что нужно сделать, а он запорол элементарную задачу. В реальной жизни, однако, шеф даже не удивится, узнав о путанице. Кто-то где-то ошибся: или шеф нечётко отдал распоряжение, или Василий неправильно его понял, или инженеры что-то не так услышали. В любой организации подобный бардак идёт фоном, непрерывно, по многу раз в день. «Разговор слепого с глухим» наблюдается по всем направлениям — и внутри фирмы, и с клиентами, и с поставщиками. Если сигнал проходит через несколько человек, он искажается особенно сильно, однако даже разговор между двумя персонами редко бывает точным: если бы не деловой этикет, ворчливая ремарка «мы же это с вами обсуждали!» начинала бы каждое второе письмо.



Ещё хуже, когда люди думают, будто окружающим всё должно быть понятно без дополнительных разъяснений. К примеру, задержать зарплату, объяснив сотрудникам, что деньги идут с другого юрлица, и зарплата будет на два дня позже — это одна ситуация. Задержать зарплату, никому ничего не сказав — совершенно другая ситуация. Сотрудники не могут телепатически считать мысли руководства, чтобы уяснить, что проблема мелкая и техническая, ничего особенного не происходит. Поэтому сотрудники будут нервничать, быстро терять лояльность и, вероятно, даже просматривать вакансии в других местах.



Вот чтобы подобного недопонимания было меньше, устраивают совещания, большая часть информации на которых избыточна и бесполезна. Регулярные совещания дают шанс вовремя обнаружить проблему, которая иначе была бы скрыта, так как кто-то промолчал, кто-то был косноязычен, а кто-то пропустил важное мимо ушей…

2. Несмотря на санкции и дефицит кадров — а может быть, как раз благодаря им — российские компании повышают производительность труда (ссылка):



Российский бизнес ожидает в текущем году роста производительности труда на 3,2 процента, важными факторами в достижении этой цели станут роботизация линий и введение нового оборудования. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России по экономикам регионов.

При этом почти каждая третья (30 процентов) опрошенная компания прогнозирует, что физический объем выпуска продукции на одного работника (так в опросе Центробанка была определена производительность труда) увеличится на величину от 6 до 15 процентов и выше.

Несмотря на дефицит кадров, компании нашли способы повышения производительности. Самым популярным из них по результатам опроса оказалась оптимизация производственных и бизнес-процессов — к такой мере собираются прибегнуть 45 процентов предприятий, при этом чаще всего об этом говорили в строительных и добывающих компаниях.

Повысить производительность за счет использования нового оборудования планируют 27 процентов предприятий, в основном из энергетической и газовой отрасли. Поможет улучшить показатели автоматизация и роботизация производственных линий, говорится в докладе ЦБ. Увеличить число отработанных часов сотрудниками планируют 11 процентов компаний, еще 7 процентов заявили, что будут работать над повышением компетенций работников.

3. К вопросу о том, почему бизнес заботится о репутации и не стремится эксплуатировать сотрудников на износ. Вот одна из причин (ссылка):

Большинство россиян (62 процента) при устройстве на работу проверяют отзывы сотрудников о компании. Об этом со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» пишут «Известия».

О просмотре доступных в открытых источниках документов будущего работодателя рассказал 51 процент опрошенных. Каждый третий россиянин читает новости о компании, а 30 процентов соискателей спрашивают мнение родственников, друзей, коллег или знакомых об организации.

Ищут информацию о руководителях компании 29 процентов участников опроса, чуть меньше (27 процентов) признались, что заглядывают в социальные сети фирмы. При этом женщины оказались более внимательны к страницам компании — 32 процента против 21 процента у мужчин. Оценивает рейтинги организации и ее участие в премиях каждый пятый респондент. Не проверяют потенциального работодателя только 11 процентов граждан.

Если предприниматель создаст скотские условия труда, об этом быстро станет известно. После чего ему придётся или повышать зарплаты, или набирать неликвид трудового рынка, то есть тех, кого в нормальные места не берут.