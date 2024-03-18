Мнение: Итоги выборов-2024, золотое время Путина и рост ВВП за счёт ВПК

1. Текущие выборы были нужны не для того, чтобы мы реально кого-то выбрали. И так всем было понятно, что победит Путин — проверенный и очевидно лучший кандидат из всех возможных. Выборы были нужны, чтобы усилить президентскую власть, выдав ей мандат доверия от народа. Нужна была в первую очередь явка, чтобы народ сказал вслух: «Да, русские доверяют Владимиру Путину управлять страной ещё шесть лет».

Всё получилось. Спасибо нашим ненавидящим демократию соседям, явка побила рекорд, превысив 77% (ссылка), при этом конкретно за Путина также было подано рекордное число голосов (ссылка).

Почти все голоса посчитали.

По итогам обработки 99,3% протоколов УИК, Путин лидирует с рекордным для себя результатом в 87,32%. Это более 74 млн голосов.

Остальные кандидаты в сумме набирают менее 10 млн голосов суммарно.

Перемножив явку на голоса, мы получаем искомый результат: за Путина проголосовали две трети от всех имеющих право голоса россиян. Это очень много. Это значительно повышает вес Путина и на международной арене, и внутри страны.

Вот отзыв американца о победе Путина (ссылка):



Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен:

“Я не думаю, что это удивительно, что Путин победил. Только глупец не проголосует за одного из последних настоящих лидеров в мире. После расширения НАТО на российские границы и агрессивной прокси-войны Запада против России через Украину народ России проснулся и понял, что он находится в борьбе за выживание.

Россияне осознают, что все, что Путин и другие говорили о мотивах Запада и глобалистов, – правда.

Запад также должен быть благодарен Путину за победу, потому что многие на Западе не понимают, что есть много будущих лидеров России, которые хотят занять место Путина, и они не так терпеливы, как Путин. Они испытывают глубокую ненависть к Западу.

Когда Путин наконец перестанет быть у власти, я буду бояться за Запад, потому что, признаем мы это или нет, Россия способна полностью стереть с лица земли большую часть мира, но, слава Богу, он не такой монстр, каким мы его рисуем. Что произойдет, когда у власти окажется не такой добрый человек, как Путин?”

2. Автор Блога инженера-нефтяника полагает, что в недалёком будущем текущий период истории России будет рассматриваться многими как золотая эпоха (ссылка):



А знаете, что самое смешное? А то, что очень многие из тех, кто льёт горючие слезы по советскому Раю были в те времена настоящими ненавистниками СССР. Они потешались над Леней Бровеносцем, над партийными геронтократами, над советским укладом, образом жизни, над одеждой, техникой и так далее. Ни в какой коммунизм они не хотели, и не верили они в социализм. А хотели модные джинсы, жвачку и красиво буржуазно растлеваться.

И если вы читаете очередную ностальгическую статью о том, какой красивой была школьная форма, каким вкусным было мороженое, какими надежными были холодильники, а лучше ГОСТов не было в мире и вообще “советское – значит качество” – то знайте, что автор этих строк в молодости над этим потешался.

Не знаю как вы, но я ни капли не сомневаюсь, что спустя 20 лет после ухода Путина произойдет то же самое. Самые прогрессивные и модные молодые люди, которые нынче потешаются над Путиным, обвиняя его во всяческих грехах и желают его скорейшего ухода и слома сложившейся системы, эти люди в массе будут дуть в уши песню лучшему в мире периоду – периоду развитого путинизма. Каким чудесным был вождь, как он думал о народе, какими отличными были парни из «Единой России», какими натуральными были продукты, парни – сильными, девушки – красивыми и вообще какую эпоху мы потеряли.

3. Профессор Александр Скоробогатов считает, что рост ВВП за счёт военных заказов ничем не хуже, чем рост за счёт мирного производства (ссылка):

«Пушки вместо масла» — так в учебниках экономики повелось изображать дихотомию между мирным и военным производством. Так обычно иллюстрируют мысль об ограниченности ресурсов (труда, капитала и сырья), так что, выпустив больше пушек и, соответственно, затратив на них редкие ресурсы, мы произвели меньше масла.

Но из этого совершенно справедливого рассуждения зачастую — и в наше время особенно — делают другое, уже более чем спорное, заключение. Что, мол, экономический рост, который идет рука об руку с военным производством — это и не рост вовсе, поскольку собственно мирной продукции — той, что можно принести в дом, съесть, надеть, — больше при этом не появляется. При этом неявно предполагается, что при расчете ВВП нужно учитывать лишь то, непосредственно потребляется.

Вот мои соображения на этот счет:

А. В этом рассуждении содержится распространенная ныне заявка на то, что обыватель лучше разбирается в предмете, чем специалист. Практика расчета ВВП — это результат длительной научной работы профильных специалистов, и эта работа продолжается. И если ВВП по-прежнему используется как показатель благосостояния, а при его расчете учитывается военная продукция, значит у них для этого имеются основания (и при этом, мысль о том, что пушку нельзя съесть, им тоже приходила в голову);

Б. Теперь по существу. При расчете ВВП учитывается вся продукция, произведенная и, что гораздо важнее, проданная в условиях рыночного ценообразования, за отчетный период. Т.е. было произведено и продано столько-то масла и было произведено и продано столько-то пушек. Факт продажи товара говорит о том, что он востребован обществом;

В. Тут, разумеется, сразу же скажут, мол, если купило государство, то это не считается. Но, во-первых, государство — это часть общества, которое его так или иначе создает и поддерживает. Государственные расходы на правопорядок, медицину, дороги, образование или ту же оборону суть тот же самый спрос со стороны общества. Во-вторых, если из ВВП исключать закупаемые государством товары и услуги, то выкинуть придется не только военную продукцию, но и уже упомянутые дороги или медицину;

Г. Но ведь дорогами мы пользуемся, а пушками — нет. Вообще-то, и пушками пользуемся, но опосредовано. Одни блага идут непосредственно к нам в дом, а другие являются для этого необходимой предпосылкой. Металлургический комбинат сам по себе не представляет потребительской ценности, но без него не будет стального проката, а без последнего нужных нам изделий из металла. То же самое и с военной продукцией. Без нее не будет смысла и в мирном производстве, т.к. в этом случае произведешь ты, а есть будет другой;

Д. Вообще, если мы начнем исключать из расчета ВВП все, что, как будто, не повышает благосостояние, будет трудно остановиться, так что мы закончим на том, что производим крайне мало полезного. В США, напр., имеется огромный сектор юридических услуг, отражающий характер этой страны как непрекращающегося суда всех против всех. Или чрезвычайно зарегулированная система здравоохранения, вес которой при расчете ВВП в разы превышает объем ее услуг в ценах других стран (даже по ППС). Актер или футболист получает десятки миллионов — это тоже входит в ВВП, и кто-то тоже скажет, что никакой ценности для потребителя все это не представляет. Короче, общество состоит из грешных, ошибающихся людей, делающих много ненужного или даже вредного. Но это не значит, что их работу не нужно считать за работу.

Резюмирую: ВВП включает все блага, которые общество сочло нужным произвести за период, и военная продукция в этом смысле ничем не хуже, чем спортивные шоу, работа чиновников или услуги салонов красоты.