 

Revegnus: Samsung впервые за несколько лет изменит дизайн флагманов Galaxy S

18.03.2024, 18:40, Разное
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Известный инсайдер Revegnus рассказал о значительных изменениях в дизайне следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S. Это первое существенное обновление за последние несколько лет.

Пока не уточняется, в чем именно будут заключаться эти изменения. Однако известно, что Galaxy S25 будет иметь уникальный дизайн, отличающийся от Galaxy S24, который был по сути копией предыдущей модели, Galaxy S23. Одним из подтвержденных изменений является увеличение размера экрана базовой модели Galaxy S25 с 6,2 до 6,36 дюймов. Это соответствует тенденции на рынке смартфонов, которую уже реализовала компания Xiaomi в своей модели 14.

Хотя точная дата презентации Galaxy S25 пока неизвестна, ожидается, что Samsung представит новый смартфон в начале 2025 года, так как январь и февраль обычно выбираются для мероприятий Galaxy Unpacked.

Эксперты ранее отмечали миф о неуязвимости iPhone перед хакерами, подчеркивая изменчивость вопроса безопасности в мире мобильных устройств.


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