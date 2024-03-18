Жирная молочная продукция названа учеными в числе полезных для сердца жиров

Исследователи из Канады подтверждают: правильное питание способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Университет Макмастера проанализировал данные 245 тысяч человек из 80 стран. Их выводы, опубликованные в “Российской газете”, подчеркивают важность натуральных продуктов для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведущий исследователь, доцент Эндрю Менде, отмечает, что умеренное потребление натуральных продуктов играет ключевую роль в предотвращении сердечных недугов. Важно помнить, что полезные жиры, такие как рыба, мясо и молочные продукты, также играют роль в поддержании здоровья сердца.

Исследователи рекомендуют сочетать различные виды продуктов в рационе и употреблять их умеренно. Например, жирную морскую рыбу рекомендуется сочетать с овощами или бобовыми для максимальной пользы для сердца.

Эти выводы подтверждают ранее опубликованные данные, упомянутые на портале MedikForum.ru, о положительном влиянии полезных жиров на состояние печени.