 

Врач Мясников посоветовал увеличивать физическую активность за счет домашних дел

18.03.2024, 18:40, Разное
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Известный врач Александр Мясников подчеркивает важность поддержания физической активности для продления жизни. Малоподвижный образ жизни становится все более распространенной причиной преждевременной смерти, отмечает он.

Физическая активность включает не только занятия спортом, но и повседневные дела. Доктор Мясников рекомендует использовать домашние обязанности как способ увеличения двигательной активности. В настоящее время многие предпочитают автоматизировать эти процессы, но выполнение домашних дел вручную может быть полезным физическим упражнением.

Приводя пример своей матери, которая даже в 90 лет сама стирает и моет полы, Мясников подчеркивает, что активный образ жизни способствует долголетию. Он также советует использовать лестницы вместо лифтов и делать короткие пробежки до станций метро во время утренних походов на работу.


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