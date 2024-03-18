 

Сбой в информсистеме Минтруда может внести путаницу в назначение досрочных пенсий

18.03.2024, 16:45, Разное
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Российские работодатели высказывают обеспокоенность возможными затруднениями, с которыми могут столкнуться их сотрудники при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информационной системе Минтруда. Согласно заявлениям компаний, часть данных о специальной оценке условий труда, необходимых для расчета досрочных пенсий, либо пропали, либо отображаются некорректно в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда (ЕИСОТ). Эти данные важны для Социального фонда, который обрабатывает заявления о досрочной пенсии, к которой могут претендовать миллионы россиян.

Минтруд утверждает, что у Социального фонда есть альтернативные источники данных. Однако, по данным из источников, близких к Социальному фонду и профсоюзам, приоритет отдается данным из поврежденной системы, и возникает необходимость в судебных разбирательствах из-за ошибочных расчетов.

Система также некорректно отображает результаты специальной оценки труда и обучения по охране труда, загружаемые работодателями. Это может привести к ошибкам в расчете досрочных пенсий Социальным фондом. Проблему подтвердили ряд работодателей, Федерация независимых профсоюзов РФ и ассоциации в сфере охраны труда.

Для решения данной проблемы необходимо серьезное внимание к исправлению данных в ЕИСОТ. Работодатели часто не в состоянии сами внести коррективы, и это требует вмешательства аккредитованных компаний.


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