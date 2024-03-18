 

Западные санкции не помеха стабильности российской экономики

18.03.2024, 16:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на санкции Запада, для большинства россиян за последние два года мало что изменилось, отмечает немецкий телеканал ZDF. Крупные инвестиции в военную сферу поддерживают российскую экономику, обеспечивая её стабильность, которую ещё больше укрепляет экспорт нефти на новые рынки в Азии.


AP

Импортные продукты питания, такие как фрукты, кофе и оливковое масло, стали дороже, а большинство мировых брендов исчезли — или возродились в виде российских аналогов. Но, кроме этого, для большинства жителей РФ мало что изменилось после начала военной спецоперации на Украине и реакции Запада на неё, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Военные инвестиции идут на пользу экономике РФ и создают ощущение экономической стабильности в стране. Инфляция выше, чем хотелось бы большинству людей, но безработица невелика, и Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики на 2,6% в этом году.

Масштабные российские расходы на военную технику и крупные выплаты солдатам-добровольцам придали экономике мощный импульс. Государственные субсидии на ипотеку поддерживают покупателей жилья, что способствует дальнейшему росту строительного сектора. РФ улучшила свои возможности по производству собственных продуктов питания с 2014 года, когда западные санкции привели к запрету на импорт многих видов продовольствия.

Китай заменил ЕС в качестве основного торгового партнёра России, а китайские автомобили быстро заняли половину автомобильного рынка в прошлом году. Полугодовой мораторий на экспорт бензина, введённый с 1 марта, поможет сохранить низкие цены на топливо в России.

Кроме того, экспорт нефти позволяет финансировать военные и социальные программы: РФ сможет продолжать тратить большие средства на них «до бесконечности», пока цены на нефть для экспорта новым клиентам в Азии остаются стабильными, отмечают эксперты.


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