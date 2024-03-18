При оформлении кредита понадобится справка от психиатра

Рынок кредитования в стране растёт высокими темпами, несмотря на рекордный уровень процентных ставок.

Напомним, что с конца 2023 года ключевая ставка ЦБ составляет 16% и пока нет предпосылок для её снижения.

Чтобы охладить рынок займов и избежать роста просрочек по обслуживанию задолженности, регулятор даст банкам право требовать справку от психиатра при обращении за кредитом.

– Если заёмщик приходит в банк за «длинным» кредитом стоимостью в 20% и выше с целью, например, приобретения премиального авто, мотоцикла или криптовалюты, у кредитора должно быть обоснованное право затребовать документ о психическом здоровье такого заëмщика, – прокомментировал глава пресс-службы Центробанка. – Поверьте, я знаю о чём говорю. Сам недавно приобрёл в кредит под 26% небольшое, но роскошное плавсредство, а спустя пару недель у меня закрались некоторые сомнения.

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