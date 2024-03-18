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Мост в Рыбинске полностью закроют для движения транспорта на четыре дня

18.03.2024, 9:09, Объявления
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Перекрытие запланировано с 00:10 23 марта по 05:00 27 марта.

Подрядная организация будет бетонировать самый протяженный участок мостового перекрытия – судоходный пролет. Для пешеходов мост будет открыт.

— Движение транспорта будет закрыто в ночь с пятницы на субботу. На проведение бетонирования и периода покоя для набора прочности материалом необходимо минимум четыре дня. Далее по результатам экспертизы будет принято решение об открытии движения или продлении перекрытия еще на какое-то время, — рассказал начальник управления строительства Владимир Бердников.

На период перекрытия моста будет открыта вспомогательная парковка на Арефинском тракте, увеличено количество общественного транспорта в Заволжье, изменены маршруты движения общественного транспорта в центре, возобновлена остановка автобусов и троллейбусов на Соборной площади.

В ближайший месяц подрядной организации «ЕКС» предстоит полностью завершить работы по нижней стороне мостового сооружения и перенести реверс на отремонтированную половину, чтобы приступить к реконструкции второй части моста через Волгу.




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