Экс-аналитик ЦРУ – с НАТО покончено, независимо от исхода президентских выборов в США

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Западные СМИ, публикуя статьи с призывом готовиться к возможному выходу США из НАТО, готовятся таким образом к победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, заявил в интервью Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Между тем, по его словам, НАТО ждёт конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или проиграет.

Издание The Telegraph опубликовало статью. В ней говорится, что европейским членам НАТО следует приготовиться к сценарию, согласно которому США выйдут из альянса. Насколько близка к реальности эта статья? И почему они прямо сейчас говорят об этом? Какая повестка кроется за подобными статьями?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитики ЦРУ: Они готовятся к возможной победе Дональда Трампа в ноябре. Если Трамп выигрывает, то с НАТО покончено. Реальность такова, что даже если Трамп не одерживает победу, то с НАТО покончено.

У НАТО нет причин для существования. Никаких. Поскольку оно изначально было создано на лжи. Ложь заключалась в том, чтобы поддерживать боеготовность НАТО для отражения возможного советского вторжения, когда они ворвутся через прорехи (в обороне. — ИноТВ) на ревущих танках и займут всю Европу. Но такого плана у СССР никогда не было.

Тем не менее когда было создано НАТО, они в ответ заявили: «А мы создадим Организацию Варшавского договора». И они создали Организацию Варшавского договора. И каждая из сторон использовала организацию противоположной стороны для того, чтобы сказать в своё оправдание: «Вот почему нам нужно тратить больше денег: у них Организация Варшавского договора»; «Нет, нет. У них НАТО, нам нужно наращивать обороты».

Дата публикации 17 марта 2024 года.