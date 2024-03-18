Мнение: Батуринский миллиардер
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Мигрант из Украины Игорь Ткач в 1997 году приехал в Москву и устроился охранником в ЧОП. Но вскоре приглянулся Елене Батуриной, супруге тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова, и получил назначение на руководящую должность в одной из структур батуринской компании «Интеко». А вскоре стал крупным чиновником правительства Москвы. В эти годы Ткач пристрастился к полетам бизнес-джетами, прикупил вилы и квартиры в Европе.
Когда Юрия Лужкова выпроводили на пенсию, новый мэр Москвы Сергей Собянин уволил Игоря Ткача с госслужбы.
Практически сразу после увольнения, Ткач стал миллиардером, купив за 50 тыс евро 27% акций компании Авеню-Групп, стоимостью почти 800 млн. долларов…
Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.
Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!
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Источник: Ирек Муртазин
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