 

Мнение: Батуринский миллиардер

18.03.2024, 9:45, Разное
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Мигрант из Украины Игорь Ткач в 1997 году приехал в Москву и устроился охранником в ЧОП. Но вскоре приглянулся Елене Батуриной, супруге тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова, и получил назначение на руководящую должность в одной из структур батуринской компании «Интеко». А вскоре стал крупным чиновником правительства Москвы. В эти годы Ткач пристрастился к полетам бизнес-джетами, прикупил вилы и квартиры в Европе.

Когда Юрия Лужкова выпроводили на пенсию, новый мэр Москвы Сергей Собянин уволил Игоря Ткача с госслужбы.

Практически сразу после увольнения, Ткач стал миллиардером, купив за 50 тыс евро 27% акций компании Авеню-Групп, стоимостью почти 800 млн. долларов…

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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