«Простите меня, люди добрые, сам не ожидал» – Даванков извинился перед Слуцким и Харитоновым

Заместитель руководителя партии «Новые люди» и кандидата в президенты России Владислав Даванков прокомментировал первые экзит-поллы, согласно которым он уверенно занимает второе место и набирает порядка 7% голосов избирателей.

– От всей души благодарю россиян за доверие, мне очень приятно. Однако хотел бы сразу принести извинения Леониду Эдуардовичу Слуцкому и Николаю Михайловичу Харитонову — не со зла я занял второе место, на которое каждый из вас рассчитывал. Простите меня, люди добрые, сам не ожидал таких результатов, – написал Даванков. в соцсетях.

Лидер ЛДПР отказался принимать извинения кандидата от «Новых людей» и пообещал добиться расследования связи Даванкова с «иностранными агентами и прочей нечистью».

– Полученные цифры явно свидетельствуют о вмешательстве беглых уголовников-либералов, которые продавили своего человека на второе место. Это незаконно, будем готовить документы для суда, – объявил он журналистам.

Николай Харитонов, напротив, поздравил Владислава Даванкова с «заслуженными результатами» и призвал рассмотреть вопрос о едином кандидате на выборах президента России в 2030 году от «Новых людей» и коммунистов.

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