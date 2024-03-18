Мнение: О сроках спецоперации… За сколько Украина победит Россию?

А вы знаете, почему украинцы так активно двигают мем про «Киев за три дня» в любых спорах? И что он на самом деле означает?

Не то, или, по крайней мере, не совсем то, что принято считать.

Нашёлся в архивах очень примечательный опрос украинского общественного мнения. И стало понятным, что на самом деле, два года назад не #Россия, а Украина была уверена в близкой победе. В начале марта 2022 года, когда россияне едва отходили от обрушившегося на них шока «братского» вооружённого конфликта, которого большинство в РФ никак не желало и надеялось избежать, украинцы уже готовились праздновать «Великую перемогу» над москалями.

Тогда две трети украинцев были уверены, что #победа над Россией займёт от нескольких недель до нескольких месяцев, но не более полугода. После чего #Украина разом вернёт всё. И лишь ничтожная часть маловеров (3%) робко предполагала, что это может занять год и больше. Но вряд ли даже она предполагала нынешнюю позиционку.

История не знает сослагательного наклонения, но…

Если бы украинцы тогда знали, что не справятся ни за год, ни за два, ни даже за три…

Если бы им тогда объяснили, что никакого чудо-оружия против России не существует в принципе: даже на Западе…

Если бы они тогда знали, что страна потеряет не одну сотню тысяч человек убитыми, инвалилами, пропавшими без вести…

Вели бы себя в отношении России более осторожно и благоразумно?

Выполнили бы Минские соглашения на условиях Москвы?

Или также продолжили бы дёргать медведя за усы?

—