Выборы «референдумного характера». Итоги

Президентские выборы в России закончились.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом более 87% голосов. Федеральная явка, с учетом дистанционного голосования, превысила 74% — именно такого результата и добивались в Кремле.

На этих выборах впервые применили систему трехдневного голосования и технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Путин лидирует на своих пятых выборах президента России с 87,33% после обработки 99,02% бюллетеней, следует из данных ЦИК России.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов занимает второе место с 4,31%. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков находится на третьей строчке с 3,79% голосов избирателей. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий занимает четвертое место с 3,16%. Никто из них даже не пытался составить конкуренцию Владимиру Путину, который руководит РФ с 2000 года.

Президент также побеждает по результатам ДЭГ с 87,41% голосов. За ним следует Даванков с 6,28%. Слуцкий по итогам ДЭГ занял третье место с 3,75%, Харитонов – четвертое с 2,56%.

Больше всего голосов избирателей в процентном соотношении действующий президент набрал в Чеченской Республике — там за него проголосовало 98,99%. В Кемеровской области он получил 95,73% голосов, в Тыве — 95,37%, в Еврейской автономной области— 92,35%, в Саратовской области — 91,66%. В Москве Путин набрал 85,57%, в Московской области — 86,19%.