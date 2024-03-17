Новый раздел App Store представляет приложения для Apple Vision Pro

Компания Apple запустила раздел в веб-версии App Store, собрав в нем приложения и игры для операционной системы VisionOS, используемой в гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro. Эту информацию пишет издание MacRumors.

Новый раздел предназначен для потенциальных покупателей Apple Vision Pro, чтобы они могли ознакомиться с ассортиментом приложений без необходимости покупки устройства. Ранее приложения и игры для Vision Pro были доступны только в версии App Store на самом устройстве.

Чтобы найти новый раздел, пользователи могут зайти на сайт App Store и кликнуть на кнопку “Для Apple Vision Pro”. На открывшейся странице они увидят разделы с приложениями и играми, а также отдельную вкладку для проектов из Apple Arcade.

Приложения на сайте сгруппированы по тем же категориям, что и в версии App Store для гарнитуры. Здесь можно найти разделы “Что нового”, “Новинки этой недели”, “Игры для iPhone, iPad и Vision Pro” и “Не пропустите”. Приложения также можно просматривать по категориям типа “Погода”, “Утилиты”, “Развлечения”, “Спорт”, “Производительность” и другим.

Vision Pro является первой гарнитурой дополненной реальности от Apple, релиз которой состоялся в феврале 2024 года. На данный момент новинка доступна только в США по цене $3,5 тыс. (примерно 324 тыс. рублей по курсу на 17 марта 2024 года).