Мнение: Как наказывали коммунистов за пытки колхозников

Вы, конечно, читали знаменитую переписку Михаила Шолохова, автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», с Иосифом Сталиным. Они были хорошо знакомы: в 1930-е вождь встречался с писателем больше 10 раз и даже пытался уговорить его поменьше пить. Шолохов тогда дерзко ответил Сталину: «От такой жизни запьёшь!».

Жизнь в СССР, действительно, была нелёгкой. В начале 1930-х Шолохов просил Сталина смягчить зверства коллективизации, позже — прекратить пытать арестованных. Писателю всё сходило с рук. В 1938 Ефим Евдокимов, один из самых опытных и влиятельных палачей, просил у Сталина разрешить ему расправиться с Шолоховым, но Сталин отказал: ему нужен был талантливый автор, пишущий сильные вещи о СССР. В 1939 Сталин наградил Шолохова орденом Ленина, а в 1941 назначил лауреатом Сталинской премии.

Так вот, хорошо известна переписка Шолохова со Сталиным от 1933 года. Там писатель рассказывает, что коммунисты изобретательно пытают и убивают голодных колхозников, чтобы выбить из них остатки зерна. Ответственные работники пытали крестьян огнём, ломали суставы, душили. Смерти обычно наступали из-за холода: коммунисты выгоняли крестьянские семьи, включая детей, на мороз, и тщательно следили за тем, чтобы никто не посмел впустить замерзающих к себе в избу. Цитировать письмо Шолохова не буду, желающие могут сами прочесть вот здесь. Я специально даю ссылку на текст, выложенный на сайте сталинистов, чтобы никому не пришло в голову заявить, будто это фальшивка.

Для Сталина, разумеется, всё это не было секретом, так как приказание выбивать хлеб любыми способами отдавал лично он. Причин для проявления жестокости было несколько.

1. Согласно теории Ленина и Сталина, крестьяне были «последним капиталистическим классом», мелкими собственниками, так что Сталин не считал нужным с ними церемониться.

2. Согласно идее товарища Преображенского, позже взятой на вооружение, единственным способом добыть первоначальный капитал был грабёж колоний. Внешних колоний у СССР не было, так что пролетарское республике оставалось эксплуатировать только колонию внутреннюю: русское крестьянство. Проще говоря, крестьяне были для Сталина таким же ресурсом, каким были негры из Конго для короля Леопольда.

3. К 1933 коллективизация уже разрушила сельское хозяйство, в стране начался голод. Был вариант закупить зерно за рубежом, как предлагал Рыков, благо капиталисты готовы были отпусить зерно кредит, но Сталин решил вместо этого «нажать на кулака». Нажать на кулака не получилось: выяснилось, что никаких кулаков уже давным-давно нет, а обычных крестьян уже ограбили до нитки.

Ситуация была критической: зерна на всех не хватало, кто-то должен был умереть от голода. Сталин решил пожертвовать крестьянами.

Объяснять всё это Шолохову было невозможно, так что Сталин ответил писателю в том духе, что пытки и убийства — это плохо, что чуть-чуть зерна на помощь вымирающему от голода району от отправит, но в целом крестьяне сами виноваты. Цитирую: «хлеборобы по сути дела вели “тихую” войну с Советской властью… не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба». Виновных в «безобразиях» вождь, конечно же, пообещал наказать.

Теперь интересное. Упомянутых в письме коммунистов действительно наказали за «перегибы», читатели прислали ссылку на постановление Политбюро. Наказание получилось очень характерным: примерно с той же «строгостью» плантаторы наказывали надсмотрщиков, когда те, увлёкшись, запарывали негров насмерть. Как следует из документа, палачей просто перевели на другие должности, некоторым из них также объявили выговоры. Это всё (ссылка).

Я проверил: да, действительно, этим всё и ограничилось. К примеру, товарищ Зимин, главный организатор карательного механизма в Вешенском районе, просто перешёл на работу в Наркомат путей сообщения, тоже на руководящую должность. Через несколько лет он успел ещё поучаствовать в Большом терроре, но в итоге «не вывез», перестарался с казнями. В 1938 Зимина расстреляли как «старого немецкого шпиона, диверсанта и двурушника», сознательно уничтожавшего партийных работников (ссылка).