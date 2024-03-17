Екатерина Мизулина представила виртуальный тур по Москве в Minecraft

Виртуальный мир Minecraft стал площадкой для необычной активности со стороны Екатерины Мизулиной, главы «Лиги безопасного интернета» («ЛБИ»). В ее официальном Telegram-канале был опубликован летсплей, в котором персонаж, напоминающий Мизулину, проходит по виртуальной Красной площади под песню “Я русский” исполнителя Shaman.

Активность была проведена в рамках «Русского феста» в Minecraft, организованного при поддержке «ЛБИ» для проведения виртуальной масленицы. На сервере создана локация деревни с традиционными русскими развлечениями, включая жмурки, русский бой и перетягивание каната, а также возможность посещения виртуальной Красной площади.

Екатерина Мизулина младшая также заявила о намерении присоединиться к стриму и сыграть в Minecraft вместе с фанатами после лекции.

Видео, опубликованное в Telegram-канале главы «ЛБИ», набрало более 65 тысяч просмотров и получило несколько тысяч реакций.

Недавно сообщество фанатов Minecraft призвали не обновлять игру, чтобы избежать потери своих миров.