Мнение: Начало строительства ВСМ, 7-й энергоблок Ленинградской АЭС и восстановление Мариуполя

1. Исключительно важное событие произошло накануне выборов. Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль между двумя нашими столицами наконец-то вышла из стадии проектирования (ссылка):



14 марта 2024 года начато строительство первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Строительство начато с московского участка. Первой остановкой ВСМ-1 будет станция Крюково.

ВСМ-1 протяженностью 679 километров свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России. На этих территориях проживают 40,2 миллиона человек, что составляет 27% населения государства.

После реализации проекта время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Из Зеленограда до Северной столицы можно будет добраться менее чем за два часа, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно проектной задумке, на маршруте ВСМ-1 появится 16 остановок. Из них четыре будет на территории Москвы: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

Точнее говоря, трасса ВСМ пройдёт даже между четырьмя столицами, если учитывать, что Великий Новгород и Тверь в прошлом также имели столичный статус, как и Санкт-Петербург. Через Тверь проходит и нынешняя железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва, а вот Новгород остался в стороне от неё. Цитирую из воспоминаний сенатора Фишера, работавшего над прокладкой железной дороги в 19-м веке. Текст по ссылке, кстати, рекомендую прочесть целиком — познавательно и смешно (ссылка):

Потом было бурное заседание Главного комитета: решался вопрос, вести ли дорогу прямо или с коленом на Новгород. Левашов, Киселев и, сколько помню, граф Толь, которого я только раз видел в комитете, находили, что железная дорога должна связывать города, не гоняясь за прямизною линии; Чевкин, Клейнмихель и другие настаивали на краткости пути. Канкрин и Меншиков молчали. Когда цесаревич спросил Меншикова, какого он мнения, князь отвечал:

— Так как 34 миллиона достаточны будут только верст на 150, то я полагаю лучше вести дорогу на Новгород и тем кончить, чем остановиться на конце, упирающемся в непроходимое болото.

Все расхохотались, но цесаревич принял этот отзыв неблагосклонно и сказал с досадой:

— Я знаю, что вы противник железной дороги.

Решено: миновать Новгород. С этих пор Меншиков не ездил более в комитет.

Теперь Новгород, древнейшая столица нашего славного государства, наконец-то войдёт в маршрут. До Петербурга из Новгорода можно будет добраться за 30 минут — как из Кудрово, например.

Вообще, даже двухчасовая поездка – это как типичный вояж из одного конца города в другой: на метро, потом на трамвае или маршрутке. Если билеты будут стоить не слишком дорого, сеть высокоскоростных магистралей может превратить Москву, Петербург, Тверь, Новгород, а затем и другие города нашей страны (по крайней мере, в её Европейской части) в один большой мегаполис.

2. Ещё одна важная для Петербургского региона стройка началась в тот же день (ссылка):



14 марта официально дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Первый кубометр бетона был залит в каркас площадки.

Теперь бетонирование фундамента будут вести в режиме 24/7. Чтобы забетонировать плиту площадью более двух тысяч квадратных метров, потребуется пять с половиной тысяч кубометров бетонной смеси.

В новом энергоблоке будет работать реактор ВВЭР-1200, такой же, как и на остальных новых блоках ЛАЭС-2. Блоки с новыми установками постепенно замещают энергоблоки первой очереди ЛАЭС с реакторами РБМК-1000, которые с 2018 года выводят из эксплуатации.

Как видите, жизнь в России продолжает идти своим чередом. Выборы проводятся в срок, экономика растёт, инфраструктура строится. Напомню, что воодушевляющие списки крупнейших строек современной России вы можете найти на Руксперте:

– Крупные российские проекты

– Строящиеся российские проекты

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2018-2024)

3. В регионах, которые в прошлом году воссоединились с Россией, тоже бурлит жизнь. Петербург продолжает отстраивать Мариуполь — город, который нам выдали в качестве задания. Это, кстати, камень в огород тех, кто недоволен высоким уровнем жизни в Петербурге. С одной стороны, да, жить в Петербурге приятно. С другой стороны, восстанавливать трёхсоттысячный город после 30 лет «независимости» довольно дорого: за те же деньги можно было, например, построить в Петербурге немало новых станций метро.

Впрочем, я не жалуюсь: понятно, что новые регионы надо подтягивать до российского уровня, и петербуржцы, пожалуй, разозлились бы, если бы нам не дали внести свой вклад. Судя по видео, наши строители справляются великолепно, жизнь в Мариуполе налаживается. Вот ссылка на канал, посвящённый Мариуполю, там много роликов о текущей ситуации в городе. Например, из недавнего:

Как видите, в Мариуполе бурлит жизнь, работают кафе и транспорт, повсюду идёт стройка и ремонт. Целых, восстановленных и новых домов гораздо больше, чем повреждённых, разрушенных и заброшенных. Состояние дорог в среднем хорошее, местами даже отличное. Если вы не доверяете монтажу, то вот видео подлиннее, с проездом по городу (ссылка):