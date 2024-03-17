Мнение: О тупых, тупых, тупых американцах… Они реально такие тупые?

Покойный сатирик Михаил Задорнов изрядно веселил российскую публику россказнями про американских обывателей с неизменной присказкой «Ну, тупы-ы-ые…». Оказалось, это вредно для здоровья — так шутить. Но мем остался.

Хотя глупы те, кто не парирует его встречным вопросом. Если американцы действительно такие «тупы-ы-ые…», то как им удалось менее, чем за сто лет из крупной провинциальной страны, к тому же разорённой гражданской войной, создать бесспорную сверхдержаву, лидирующую по инновациям, технологиям, науке и прочим высокоинтеллектуальным занятиям?

Но иногда кажется, что ответ на него — «только Чудом». Ибо…

Бывший советский гражданин, американский блогер Лёва- levik поразил своих читателей бородатой загадкой. Мол, почему это американский коп, остановив машину с нарушителем или подозреваемым, по пути к ней непременно касается голой рукой задней части остановленного автомобиля — крыла, багажника или габаритов. Его русскоязычные читатели дружно ответили, что таким способом он «помечает» #авто, оставляя на нём свои отпечатки пальцев, потожировые следы и образец ДНК. Дескать, потом в суде, если понадобится, можно будет доказать, что именно он остановил именно эту тачку.

Трюк давний, известный с начала прошлого века. И о нём все знают не только в #США, но и за их пределами.

Но вот вопрос. Отчего же эти американские «всезнайки» даже не догадываются просто помыть машину, чтобы смыть нафиг всё с её корпуса, к чему полицейский мог прикоснуться? Разве это так трудно? Или настолько дорого, что дороже денег и свободы?

Либо же разгадка в другом — например, в том, что помыть автомобиль купленным в «Волмарте» шампунем среднему янки едва ли не сложнее, чем слетать в Париж на уик-энд?

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