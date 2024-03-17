Мнение: Назло хохлам

Чего там было в полдень на участке – не знаю, поскольку явка – это единственное, что я могу не дать существующему режиму. Я и не даю. Хотя Фейсбук забит радостными отчетами, как тамошние протестники-релоканты-интеллигенты казали фигу на участках и радостно ставили крестики “против Путина”. Жмутся к флагу, ничего тут не поделаешь – боязно людям в полном одиночестве. Не к кому прислониться – прислоняются к сапогу. А что делать, если на территории РФ больше ничего нет? Не могу осуждать.

А украинцы как подорванные все три дня обстреливают Белгородскую область. Думаю, в итоге у Гладкова в области будет высочайшая явка в России. Украинцы совсем не понимают психологию своего же братского народа: наших же людей хлебом не корми – дай только совершить подвиг, кому-нибудь назло и наперекор всему. Фактически своими обстрелами они делают Путину бесценный подарок – наполняют смыслом изначально бессмысленный ритуал. Так-то – зачем идти на выборы Путина, чей исход предопределен одним их названием?

А тут – местным сразу становится ясно-понятно: так вот оно зачем! НАЗЛО ХОХЛАМ! Если стреляют – значит, не хотят, чтобы мы голосовали; ну так мы пойдем! Ага! Врешь, не возьмешь! И пойдут. Поползут! Скрываясь за складками местности!

Но и хохлам тоже уже все равно, не до расчетов – ненависть застилает глаза. На что и был изначальный очень холодный расчет, всё идет по плану. “Управление Эмоциями Толпы”, Часть 3.

Я в этих каннибальских ритуалах не участвую.