 

Мнение: Назло хохлам

17.03.2024, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чего там было в полдень на участке – не знаю, поскольку явка – это единственное, что я могу не дать существующему режиму. Я и не даю. Хотя Фейсбук забит радостными отчетами, как тамошние протестники-релоканты-интеллигенты казали фигу на участках и радостно ставили крестики “против Путина”. Жмутся к флагу, ничего тут не поделаешь – боязно людям в полном одиночестве. Не к кому прислониться – прислоняются к сапогу. А что делать, если на территории РФ больше ничего нет? Не могу осуждать.

А украинцы как подорванные все три дня обстреливают Белгородскую область. Думаю, в итоге у Гладкова в области будет высочайшая явка в России. Украинцы совсем не понимают психологию своего же братского народа: наших же людей хлебом не корми – дай только совершить подвиг, кому-нибудь назло и наперекор всему. Фактически своими обстрелами они делают Путину бесценный подарок – наполняют смыслом изначально бессмысленный ритуал. Так-то – зачем идти на выборы Путина, чей исход предопределен одним их названием?

А тут – местным сразу становится ясно-понятно: так вот оно зачем! НАЗЛО ХОХЛАМ! Если стреляют – значит, не хотят, чтобы мы голосовали; ну так мы пойдем! Ага! Врешь, не возьмешь! И пойдут. Поползут! Скрываясь за складками местности!

Но и хохлам тоже уже все равно, не до расчетов – ненависть застилает глаза. На что и был изначальный очень холодный расчет, всё идет по плану. “Управление Эмоциями Толпы”, Часть 3.

Я в этих каннибальских ритуалах не участвую.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Голосование под дулом автомата

17.03 / Мнение: О тупых, тупых, тупых американцах… Они реально такие тупые?

17.03 / Reddit: Женщина поделилась историей, когда чуть не сожгла дом из-за вибратора

17.03 / Мнение: Был ли Царь-голод, ГОЭЛРО вернуло к уровню 1916 года и дореволюционные зарплаты

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Истребление детей в Газе

17.03 / Врач Вершинина перечислила продукты, которые провоцируют отеки у людей

17.03 / «Товарищи, Христом Богом прошу, простите меня за всё»: Геннадий Зюганов обратился к православным коммунистам

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Олимпиада или война

17.03 / Мнение: О предвыборных атаках ВСУ… И это всё, на что они способны?

17.03 / Тиктокерша стала популярной после инцидента с освежителем воздуха в машине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика