Врач Вершинина перечислила продукты, которые провоцируют отеки у людей

Марина Вершинина, представитель Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог, объясняет, что некоторые вещества притягивают воду, вызывая отеки. Среди таких веществ – не только соль, но и простые углеводы, особенно богатые сахаром продукты.

Соленые продукты известны своей способностью вызывать задержку жидкости и отеки. Однако следует также обратить внимание на потребление продуктов с высоким содержанием сахара, так как они также способны вызывать отечность.



Натуральные специи, такие как куркума, фенхель и зира, могут стать хорошей альтернативой соли в повседневном рационе. Это позволит снизить риск отечности и сохранить водно-солевой баланс в норме.

Важно помнить, что кроме соли и сахара, отечность могут вызывать также алкоголь, консервированные продукты, дыни и арбузы.

Поэтому, следуя советам врачей, можно поддерживать здоровье и избегать утренней отечности, делая правильный выбор в питании.