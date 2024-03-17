Рупор кремлевской пропаганды: Олимпиада или война

После очередных уничтоженных ВС РФ французов Макрон продолжил истерику и угрожает теперь уже прямым участием ВС Франции в сухопутных действиях против российской армии на Украине. Уничтожение французских регуляров и наемников в Харькове и Одессе стало более наглядной иллюстрацией отказа России реагировать на французские "красные линии", чем просто словесные упражнения по их поводу.

—