Рупор кремлевской пропаганды: Олимпиада или война
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После очередных уничтоженных ВС РФ французов Макрон продолжил истерику и угрожает теперь уже прямым участием ВС Франции в сухопутных действиях против российской армии на Украине. Уничтожение французских регуляров и наемников в Харькове и Одессе стало более наглядной иллюстрацией отказа России реагировать на французские "красные линии", чем просто словесные упражнения по их поводу.
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Источник: Colonel Cassad
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