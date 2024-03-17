 

Рупор кремлевской пропаганды: Олимпиада или война

17.03.2024, 17:15, Разное
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После очередных уничтоженных ВС РФ французов Макрон продолжил истерику и угрожает теперь уже прямым участием ВС Франции в сухопутных действиях против российской армии на Украине. Уничтожение французских регуляров и наемников в Харькове и Одессе стало более наглядной иллюстрацией отказа России реагировать на французские "красные линии", чем просто словесные упражнения по их поводу.

Источник: Colonel Cassad


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