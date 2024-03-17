Облегающие изделия из хлопка, дождевик: вещи, которые не следует носить тем, кому за 60

Если хочется улучшить свою физическую форму после 60 лет, то ежедневная прогулка принесет большую пользу для здоровья, также поможет подтянуть тело и сделать фигуру более привлекательной.

Отправляясь на прогулку, нужно правильно подобрать вещи для этого, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Некоторые предметы одежды могут спровоцировать натирание, повышение потливости или солнечные ожоги. Вот что не стоит носить на прогулке людям, старше 60 лет.

Новые кроссовки

Не стоит надевать новые кроссовки во время длительной прогулки. Важно предварительно убедиться в том, что в такой обуви можно чувствовать себя комфортно.

Надевая новые кроссовки на длительную прогулку, есть большой риск появления волдырей и натертостей. Новую обувь нужно предварительно разносить.

Одежда и солнцезащитные очки без защиты от ультрафиолета

Солнцезащитный крем — это всего лишь первая линия защиты от солнца.

Отправляясь на природу, также стоит носить одежду и солнцезащитные очки, обеспечивающие нормальную защиту от ультрафиолета.

Облегающая хлопковая одежда

Отправляясь на прогулку, очень важно правильно подобрать нижний слой одежды. Стоит избегать облегающих вещей, выполненных из хлопка.

Отказ от хлопчатобумажных носков и других облегающих хлопчатобумажных базовых слоев поможет оставаться сухим и чувствовать себя тепло при более низких температурах и сухим при более высоких температурах. Все это по причине того, что хлопок не высыхает так быстро, как другие ткани.

Дождевик

Даже если погода пасмурная, людям старше 65 лет, не стоит надевать на прогулку дождевик. Все это по причине того, что это изделие не пропускает воздух и задерживает тепло.

Вместо этого нужно взять его с собой и использовать только в случае, если начнется сильный дождь.

Кроме того, стоит выбирать дождевик, у которого есть достаточная вентиляция, чтобы избежать перегрева, потоотделения и натирания.

Походная обувь

Походные ботинки идеально подходят для передвижения по действительно пересеченной местности, но не стоит использовать их для повседневных прогулок.

Все дело в том, что такая обувь имеет тяжелые протекторы, которые не обеспечивают достаточной амортизации на мягких поверхностях, таких как песок. Кроме того, в походных ботинках сложно передвигаться по улицам.

Очень важно правильно подбирать обувь для совершения прогулок, чтобы можно было обеспечить максимальный комфорт и безопасность при передвижении.

Шарфы из натуральной шерсти

Шарф поможет не замерзнуть в прохладную погоду, но стоит помнить о том, что выбранный материал может иметь решающее значение.

Не стоит носить изделия, выполненные из натуральной шерсти. Все это по причине того, что пожилые люди более склонны к тепловому стрессу и не так легко приспосабливаются к изменениям температуры, как в молодом возрасте.

Шерстяные шарфы при повышенной физической активности могут перегоевать тело. Поэтому, лучше всего выбирать изделие, выполненное из смеси шерсти и синтетических материалов.

Головной убор без ремешка

Чтобы согреться зимой или защититься от солнца летом, шляпы станут отличным дополнением гардероба для людей старше 65 лет.

Однако для длительных прогулок стоит всегда выбирать головной убор с ремешком. Это поможет предотвратить надобность постоянно его поправлять.