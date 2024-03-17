На москвича составили протокол за попытку испортить электронный бюллетень

42-летний житель Москвы стал фигурантом административного дела при попытке испортить электронный избирательный бюллетень.

Мужчина слишком долго делал выбор и в это время машинально рисовал пальцем на сенсорном экране экстремистскую символику. Ко всему прочему он выбрал кандидата, не имеющего широкой поддержки народа Российской Федерации.

Правонарушителя признали виновным в дискредитации представителей власти или государственной системы, совершённой непубличным образом – такое деяние не влечёт уголовной ответственности, но наказывается обязательными работами или штрафом. В этом случае подсудимому придётся заплатить 2000 рублей.

– Суд учёл, что фигурант дела полностью признал вину и согласился переголосовать, что было расценено как деятельное раскаяние. Исходя из этого, а также из характеристики подсудимого, ему был назначен минимально возможный штраф, – прокомментировали событие в пресс-службе суда.

—