Илон Маск раскритиковал компанию Sweet Baby Inc за “порчу игр”

Миллиардер Илон Маск высказал свою негодование по поводу компании Sweet Baby Inc, называя её “чистым злом” игровой индустрии. Он обвинил компанию во вреде играм и попытках исключения людей из сферы игровой разработки.

Критика Маска была вызвана последними событиями, связанными с Sweet Baby Inc. Один из сотрудников компании выразил недовольство участием известного блогера в рекламной кампании игры Dragon’s Dogma 2, который ранее критиковал Sweet Baby Inc.

С февраля в социальных сетях активно обсуждается влияние Sweet Baby Inc на содержание видеоигр. Крупные издатели обращаются к этой консультационной компании за сюжетными изменениями, связанными с инклюзивностью. Однако, многие игроки негативно относятся к вмешательству Sweet Baby Inc, считая, что добавление элементов инклюзивности происходит без сюжетной необходимости.

В ответ на это в Steam появился куратор, который отслеживает, в каких играх участвует Sweet Baby Inc, и помечает их как нерекомендуемые к прохождению.