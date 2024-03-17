Илон Маск раскритиковал компанию Sweet Baby Inc за “порчу игр”
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Миллиардер Илон Маск высказал свою негодование по поводу компании Sweet Baby Inc, называя её “чистым злом” игровой индустрии. Он обвинил компанию во вреде играм и попытках исключения людей из сферы игровой разработки.
Критика Маска была вызвана последними событиями, связанными с Sweet Baby Inc. Один из сотрудников компании выразил недовольство участием известного блогера в рекламной кампании игры Dragon’s Dogma 2, который ранее критиковал Sweet Baby Inc.
С февраля в социальных сетях активно обсуждается влияние Sweet Baby Inc на содержание видеоигр. Крупные издатели обращаются к этой консультационной компании за сюжетными изменениями, связанными с инклюзивностью. Однако, многие игроки негативно относятся к вмешательству Sweet Baby Inc, считая, что добавление элементов инклюзивности происходит без сюжетной необходимости.
В ответ на это в Steam появился куратор, который отслеживает, в каких играх участвует Sweet Baby Inc, и помечает их как нерекомендуемые к прохождению.
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