 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия проведет ревизию всех международных соглашений

17.03.2024, 10:39, Разное
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Россия проведет ревизию всех международных соглашений

Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
"Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", — сказал дипломат.

По словам замминистра, "речь идет о десятках соглашений различного профиля". Нужен четкий анализ, насколько они отвечают национальным интересам, затем последуют необходимые действия в соответствии с законодательством.
С предложением провести ревизию международных договоров и денонсировать невыгодные выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщал в начале марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сегодня у России насчитывается более 15 тысяч соглашений. Предложения по денонсации невыгодных представят президенту. Именно он, в соответствии с Конституцией, может начать этот процесс.

https://ria.ru/20240315/mid-1933158599.html – цинк

С некоторым запозданием, но все же.
Есть масса договоров, которые утеряли практическую актуальность для РФ, а некоторые из их попросту вредны. Поэтому начавшуюся волну пересмотра/отмены/денонсации договоров необходимо продолжать.

Источник: Colonel Cassad


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