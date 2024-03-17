Ayaneo анонсировала обновленную версию своего компактного компьютера AM01

Компания Ayaneo анонсировала обновленную версию своего компактного компьютера AM01, оснащенного процессором Ryzen 7 5800U от AMD. Это обновление включает в себя более современную архитектуру Zen 3, что приносит улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью, работающей на базе Ryzen 5 5700U с архитектурой Zen 2. Несмотря на увеличение производительности, интегрированный графический процессор остался прежним – Radeon Vega 8.

Компания Ayaneo анонсировала обновленную версию своего компактного компьютера AM01, оснащенного процессором Ryzen 7 5800U от AMD. Это обновление включает в себя более современную архитектуру Zen 3, что приносит улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью, работающей на базе Ryzen 5 5700U с архитектурой Zen 2. Несмотря на увеличение производительности, интегрированный графический процессор остался прежним – Radeon Vega 8.

Конфигурация AM01 включает поддержку до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, слот для SSD-накопителя M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe и различные порты подключения, включая USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а также поддержку Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Стартовая цена новой модели AM01 с процессором Ryzen 7 5800U составляет $269 (около 24,7 тыс. рублей) за базовую комплектацию без оперативной памяти и SSD. Вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD стоит уже $359 (около 32,9 тыс. рублей). Поставки обещают начать в апреле текущего года.