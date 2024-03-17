 

Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

17.03.2024, 9:50, Новости дня
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области. На месте падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также беспилотный летательный аппарат сбили в Ступинском городском округе.
На месте работают специалисты экстренных служб, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Во вторник, 12 марта, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе. Всего средства ПВО уничтожили 25 украинских дронов в ряде регионов.


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