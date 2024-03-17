 

Дмитрий Медведев анонсировал авторский фильм-расследование «Он вам не сладкий подарок»

17.03.2024, 9:33, Разное
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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев лично примет участие в премьерном показе фильма-расследования «Он вам не сладкий подарок», который выйдет на Rutube 18 марта.

Сюжет киношедевра пока держится в тайне, однако Медведев намекнул, что в фильме «раскрыт чудовищный русофобский заговор сатанистов-бандеровцев».

Экс-президент не ответил на вопрос журналистов о том, кто стал главным героем его расследования, однако намекнул, что это генерал ЦРУ, давно и прочно обосновавшийся на бывшей территории Третьего Рейха. Этот «злодей, продавший душу Вельзевулу», по словам политика, тайно распоряжается миллиардным общаком созданных фондом Сороса и бандеровской эмиграцией международных ОПГ, цель которых – уничтожить русский народ и Россию. Прикрываясь образом весёлого толстяка, этот «наследник Муссолини, Распутина и Мазепы» оказался архитектором грандиозного международного заговора, который сумели остановить не связанные с российским правительством водолазы, уничтожившие зловещие планы предателя в одной из прибалтийских стран.

– Приходите в кинотеатры. Своими глазами убедитесь в том, что против нашей страны действуют одни лишь сатанисты, бандеровцы, изменники и трансвеститы, – сказал Медведев. – Многие будут удивлены, но именно этот с виду безобидный сладкоежка – профессор Мориарти и Гиммлер нашего времени в одном лице. Но его коварным замыслам придёт конец, и через чёрные тучи бандеровского сатанизма просияет над европейскими радиоактивными пепельными горами русское солнце.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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