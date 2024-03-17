Рупор кремлевской пропаганды: Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войск

Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войск

Нигер разорвал военное соглашение с Соединёнными Штатами, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства африканской страны Амаду Абдрамана.

Как передаёт РИА Новости, правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с США, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Минобороны находиться на территории государства.

Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.

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Нигер разрывает (https://afrinz.ru/2024/03/niger-razryvaet-voennoe-sotrudnichestvo-s-ssha/) военное сотрудничество с США и требует срочного вывода войск. Правительство признало присутствие военного контингента Вашингтона незаконным. Об этом в официальном коммюнике заявил представитель нигерийского правительства Амаду Абдраман. Страна денонсирует соглашение о военных и гражданских представителях Пентагона в Республике.

В своем заявлении представитель нигерийских властей фактически обвинил американскую делегацию во главе с заместителем госсекретаря США по Африке Молли Фи, посетившую Нигер на этой неделе, в нарушении дипломатического протокола, давлении на руководство Нигера и пренебрежительном отношении к властям и народу республики. Присутствие военного контингента США Абдраман назвал навязанным Вашингтоном в одностороннем порядке.

Среди других аргументов для разрыва военного сотрудничества с США нигерский спикер указал:

▪️ ложные обвинения о поставках урана в Иран;

▪️ прямые угрозы в ответ на расширение нигеро-иранского и нигеро-российского сотрудничества;

▪️ неравноправный договор Вашингтона с Ниамеем о функционировании военной базы США, возлагающий часть расходов по ее функционированию на Республику Нигер;

▪️ отсутствие помощи от американцев в борьбе с терроризмом;

▪️ нежелание Вашингтона информировать Ниамей о деятельности американских военных в Нигере, их составе и планах;

▪️ несанкционированные властями Нигера разведывательные полеты самолетов США.

Источники АИ в Нигере, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что заданный американской делегацией во главе с госпожой Фи «угрожающе-снисходительный тон переговоров» фактически спровоцировал руководство Нигера на резкий шаг и окончательный разрыв отношений с США.

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PS. Налаживание хороших отношений с военной хунтой в Нигере дает результаты.

Сначала французов турнули. Теперь за американскую базу в Нигере принялись.

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