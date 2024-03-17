 

Bloomberg – Словакия всё сильнее движется в сторону России

17.03.2024, 5:06, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Братислава сильно изменила вектор своей внешней политики, хотя ещё недавно поддерживала вступление Украины в ЕС и отправку военной помощи. Но после возвращения Роберта Фицо к власти, страна стала склоняться в сторону России, пишет Bloomberg. Словакия теперь против отправки на Украину военной помощи и своих солдат, а также критикует ЕС за нежелание двигаться к миру.


AP

Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление Украины в ЕС и предоставляла ей военную помощь, пишет Bloomberg. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию «одной из самых пророссийских стран в Европе».

Сейчас страна формально всё ещё выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО, но грядущие выборы могут окончательно утвердить новый политический вектор. Кандидат в президенты Петер Пеллегрини, союзник Фицо, также придерживается его взглядов.

Фицо продвигает «суверенную словацкую внешнюю политику», которая, в том числе, подразумевает отказ от военной помощи Украине, отмечает издание. Недавно политик упрекнул своих коллег по ЕС в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта.

Это заявления вызвало размолвку с Великобританией и Чехией, которая приостановила «правительственные консультации со Словакией из-за разногласий во внешней политике». При этом положительно о словацкой политике высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Словакия «имеет собственное мнение о ситуации в мире».

При этом автору статьи кажется, что Фицо «не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе».


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