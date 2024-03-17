Мнение: Как спасти ребенка

В фейсбуке, пока в стране творится весь этот гнусный показушный спектакль с “выборами” – свои страсти. Вдруг опять всплыла у прогрессивной общественности, которая там только и осталась, тема “престижных школ” и “самого лучшего московского образования”, а вместе с нею вдруг полезла и всякая хтонь, которая скрывалась за всеми этими роскошными фасадами московского Центра и “учителями с Хорошими Лицами”: люди из “престижных школ” стали наперебой вспоминать свои жуткие истории про бессердечных и злых преподавателей, вечную гонку за “показателями”, переутомление, травлю, надрыв, педофилию. Вот, например, вспоминает одна школьница, которой “повезло”:

“Во френдах идет знатный бой по поводу “элитной” 57 школы.

Я училась не там, а в “менее элитной” 21-й , но судя по описаниям, это была одна волна московской школьной физ-мат. элитарности.

Огромная нагрузка по математике и физике с постоянной соревновательной гонкой. Контрольные, скоростное решение задач у доски (кто быстрее), насмешки и угрозы, если не можешь, задачи “со звездочкой” для повышения негласного рейтинга.

Помню, как я завидовала маме, что она пришла с работы в 7 и ей больше не надо работать. Невообразимо.

Я пришла из школы в 5 и у меня учебы до 11, а потом надо встать в 6, повторить. И на автобус, метро и в школу.

В 10м классе у нас была серия экзаменов, кажется их было 11. С дополнительными по математике, информатике и физике. Да, их было два по математике и два по физике.

С перерывами на 2-3 дня, за которые невозможно ни подготовиться, ни восстановиться. Зубришь до полуночи, встаешь в 6 и зубришь.

Закончилось (нет) это тем, что я на очередном экзамене потеряла сознание.

Потом предстояли экзамены в университет.

Мое состояние не замечали ни учителя, ни тем более мама (папа отбыл “к себе” в мои 6 лет).

Именно тогда я приняла первое в своей жизни разумное решение – не пошла на ВМК МГУ, как “надо было”. Поняла, что не выдержу.

Сдав… математику и физику на отлично, я поступила в тогдашнее МЭСИ, где по этим предметам отдыхала два года.

Что я заработала в этой истории:

– паттерн “в любой непонятной ситуации просто сжимай зубы и работай”, никому до тебя дела нет. Выпиливаю остатки этого паттереа в терапии до сих пор, начала лет 20 назад.

– непонимание вопроса “а как ты отдыхаешь” и ответ на вопрос “когда у тебя отпуск” – никогда.

– спазмы мышц и органов, воспаление и фиброз, приводящие в озадаченное состояние врачей и терапевтов. Сейчас вот остеопат пытается печенку от диафрагмы отодрать.

– просаженная гормональная система, особенно надпочечники (ЕЛЕНА ВЕСЕЛАГО)

Поделюсь своим опытом – как отца. У меня так дочка “попала” от первого брака – и начало истории я, каюсь, как-то упустил. В общем, в какой-то момент я обнаружил, что первая жена, естественно, из самых лучших побуждений, перевела нашу с ней дочь из окраинной московской школы в какую-то “хорошую” (не 57-ю) – но в этом духе, где-то в районе Маяковки. И Таисья теперь утром встает и пилит на метро с Ясенево; там, правда, была не математика, а что такое крайне гуманитарное – много языков, много литературы и сочинений, скульптура, живопись и т.д. 10 уроков в день, плюс “домашка” еще до 11 вечера. Называлось это как-то вроде “гуманитарная гимназия”.

И я поначалу в принципе радовался и даже был горд – о, знай наших, Таисья-то какова, три языка будет знать, все книги читать…

Она была уже в 9 классе. НО! Где-то на третий месяц стал я замечать неладное: ребенок как-то погрустнел, стал дерганым, начала болеть – и, главное, что-то началось с успеваемостью. Какие-то постоянные “хвосты”, “надо пересдавать”, “я не успеваю”. При этом она бодрилась, пыталась “держать лицо” – как же, престижная гимназия, все так радовались, она не может подвести, сохраняла оптимизм! (в моем духе, узнаю родную кровь)

Подождал еще; вид все более усталый, все те же “хвосты”, преподаватели от нее требуют “поднажать”, “она у вас мало занимается”.

И тут я подумал: “А нахрена оно надо?” Зачем чего-то выкаблучивать из маленькой девочки? Она мне и так нравится – хоть с тремя языками, хоть с одним. Мучается же ребенок! А мама всё надеется, не решается, “а вдруг у нее пойдет?”

В общем, спросил дочку: “Слушай, а может, ну его нафиг?” Таисья прямо не ответила, но вижу – в глазах заблестела надежда. “А что, так можно?”

Да можно, конечно! Что мы, идиоты, что ли, в 15 лет учиться с 8 утра до 11 вечера?? Добро б в охотку шло! А так…

Взял я ее за руку, поехали мы в ее Ясенево, я там орлиным взором оглядел окрестности, чтоб максимально близко к их квартире, увидел ближайшую простецкую обычную школу – мы и пошли туда. Прямо к директору. “Девочку возьмете?” Директриса аж опешила. “А чего вдруг? Уже ж ноябрь!” – Ну вот так, хотим у вас учиться. Нам на Маяковке не нравится”. И она нас… взяла! Вот так прямо, даже без взяток, без всего. Поехали обратно в “гимназию”, забрали у них наши документы, отдали в ту школу у дома – всё. Быстро получилось. Хорошие дела делаются быстро.

Ни разу за прошедшие 15 лет не слышал от Таисьи даже намека на то, что она жалеет о своей “престижной гимназии”.